На юге Челябинской области похолодает до -25 градусов
Холодная погода сохранится на юге области в ближайшие сутки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На юге Челябинской области в предстоящие сутки температура воздуха опустится до -25 градусов, днем потеплеет максимум до -15 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«Температура воздуха в Челябинской области 11 декабря ночью составит -13,-18 градусов, на юге до -25 градусов, днем потеплеет до -5,-10 градусов, на юге до -15 градусов. Осадки не прогнозируются, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале.
В Челябинске ночью похолодает до -15 градусов, днем столбики термометров покажут -7,-9 градусов. Осадки также не ожидаются.
Сегодня в Челябинске также стоит морозная погода — утром столбик термометра оказался на отметке около 21 градуса. Но занятия в школах города отменять не стали.
