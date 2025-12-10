На юге Челябинской области похолодает до -25 градусов

Холодная погода сохранится на юге области в ближайшие сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На юге Челябинской области в предстоящие сутки температура воздуха опустится до -25 градусов, днем потеплеет максимум до -15 градусов. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«Температура воздуха в Челябинской области 11 декабря ночью составит -13,-18 градусов, на юге до -25 градусов, днем потеплеет до -5,-10 градусов, на юге до -15 градусов. Осадки не прогнозируются, порывы ветра местами достигнут 14 метров в секунду», — сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра в telegram-канале.

В Челябинске ночью похолодает до -15 градусов, днем столбики термометров покажут -7,-9 градусов. Осадки также не ожидаются.

