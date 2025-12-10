Руководство ХК «Трактор» признало ошибку с отказом от Зака Фукале

Зак Фукале мог остаться в Челябинске еще на сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гендиректор челябинского ХК «Трактор» Иван Савин в интервью «Матч ТВ» допустил, что решение продать вратаря Зака Фукале минскому «Динамо» было ошибочным. Тем не менее руководство ищет выход из сложившейся ситуации, в команде все смотрят вперед.

«Вполне вероятно (мы допустили ошибку, когда не удержали Фукале), но сейчас мы смотрим вперед. Гораздо важнее обращать внимание на решения, которые нам предстоит принять. Концентрируемся именно на них», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

К началу сезона место Фукале в воротах «Трактор» занял Крис Дригер. Вратарь начал регулярку уверенно, но по ходу сезона «расклеился». Руководством было принято решение о расторжении контракта.

Сейчас в клубе с вратарями творится полный аврал. Сергей Мыльников, который должен был стать основным вратарем после ухода Дригера, длительное время находится в лазарете. Нагрузка ложится на Савелия Шерстнева и Дмитрия Лозебникова.