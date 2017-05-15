20:53 15 мая 2017 3

Еще в 2015 году замруководителя Комитета по делам национальностей Тюменской области хвалил "Единую Россию" Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский экс-чиновник Игорь Бобров, курировавший политические партии и религиозные объединения в регионе, после эмиграции в США завел блог, в котором обвиняет российскую власть в использовании террора и физическом устранении всех несогласных. Общественная организация «Народный контроль» уже потребовала блокировать блог бывшего замначальника комитета по делам национальностей Тюменской области, как экстремистский.

Игорь Бобров дважды работал в Комитете по делам национальностей Тюменской области. С 2007 по 2011 Бобров возглавлял отдел по делам религий, с 2013 по 2016 годы был заместителем директора департамента. В 2011 году, говорит источник «URA.RU», причиной увольнения чиновника стало, якобы, лоббирование им интересов некоторых протестантских религиозных организаций. Официально Бобров ушел по собственному желанию, и следующие два года возглавлял кафедру политологии в ТюмГУ. Уволившись с госслужбы в 2016 году по собственному желанию, Бобров в начале 2017 года переехал на постоянное место жительства в США. В середине апреля он завел блог и вновь обратил на себя внимание жесткой критикой российской власти, к которой еще недавно принадлежал.

Бывший тюменский чиновник Игорь Бобров обвинил российскую власть в терроре и физическом устранении несогласных фото — страница Игоря Боброва в «Фейсбуке»

В своем блоге бывший тюменский чиновник уже успел высказаться на тему присоединения Крыма, свободы совести, фактического запрета секты Свидетели Иеговы, объединения российских Духовных управлений мусульман и социальной природе российской власти. В последнем сообщении, датированном 28 апреля, Игорь Бобров пишет: «Очевидно, что современный правящий режим России в качестве основного инструмента общественных отношений использует террор — практику запугивания, наведения ужаса, физического устранения всех несогласных».

В том же, предельно критическом, стиле бывший тюменский чиновник рассуждает и на остальные темы. Говоря об объединении духовных управлений мусульман, Бобров говорит о попытке властей создать для последователей ислама аналог РПЦ и о «выдавливании» неугодных имамов. «Наиболее упорных и непонятливых устраняют физически», — пишет бывший госчиновник. Комментируя темы свободы совести, Бобров пишет о «репрессиях в отношении инакомыслящих, инакодумающих, инакочувствующих» в России.

Интересно, что в Комитете по делам национальностей Бобров занимался именно взаимодействием с религиозными и общественными организациями, а также политическими партиями.

В комментариях под постом бывшего чиновника спрашивают, почему он решил столь резко перейти в оппозицию к действующей российской власти.

«Смена руководства Боровской мечети, ДУМ ТО, выдавливание имамов выполнялось при вашем непосредственном участии», — напоминает Боброву один из комментаторов.

Игорь Бобров заявил «URA.RU», что его многолетняя деятельность в Комитете по делам национальностей Тюменской области «не входит в противоречие» с теми материалами, которые он публикует в своем блоге. «Я всегда критически относился к авторитарным тенденциям российского политического режима, — отметил экс-чиновник. —

Конечно же, действуя в рамках авторитарной системы, находясь под давлением постоянных доносов, прослушивания моих телефонов и телефонов членов моей семьи, прессинга со стороны отдельных сотрудников ФСБ, я вынужден был идти на минимальные компромиссы».

«Когда стало ясно, что в 2015—2016 году система встала на путь репрессий, манипуляций и итогом будет еще большее разрушение российского общества, а значит, попытки минимизировать социальный вред изнутри системы окончательно тщетны, я покинул органы государственной власти, — рассказал Игорь Бобров. — Все эти годы я работал не на систему, а на страну, […] не допуская деятельности исламистов, правых радикалов и истериков, способных разрушить общество и убить людей».

Интересно, что еще в декабре 2015 года Игорь Бобров выступал перед сотрудниками районных администраций и пресс-секретарями местных дум. Анализируя результаты работы парламентских партий в регионе, чиновник, представленный как «тюменский политолог», заявил, что на местном уровне работает только «Единая Россия», которая этим выгодно выделяется на общем фоне.

Источник, близко знакомый с ситуацией, говорит, что оформлять свой отъезд в США Игорь Бобров начал, еще будучи действующим сотрудником Комитета по делам национальностей.

«Бобров располагал всей полнотой служебной информации об общественных объединениях, религиозных организациях и политических партиях региона и сейчас использует эту информацию в своих статьях в блоге»,

— говорит источник. Сам Бобров уверяет, что никаких досье во время госслужбы на общественных, религиозных и политических деятелей региона не вел и сейчас просто «вернулся к публицистической деятельности».

Интересно, что блог Игоря Боброва продвигается в соцсети «Фейсбук» платно, на правах рекламы. Сервер, на котором размещается блог, расположен в городе Маунтин-Вью в Калифорнии. Тюменская общественная организация «Народный контроль» уже обратилась в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ для признания блога Игоря Боброва экстремистским и его блокировки на территории РФ, а также проверки деятельности Боброва на экстремизм по сразу нескольким статьям УК РФ.

Получить комментарий в департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области не удалось. Начальник управления массовых коммуникаций Илона Гимпелевич заявила «URA.RU», что у нее нет комментариев по данной ситуации.