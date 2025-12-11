Логотип РИА URA.RU
На строительном рынке Кургана появился новый игрок из Тюмени

Тюменский застройщик возведет 14-этажный ЖК в Кургане
11 декабря 2025 в 08:45
В Кургане появился новый застройщик из соседнего региона

В Кургане появился новый застройщик из соседнего региона

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане на строительном рынке появился новый девелопер — компания «Лайм. Инвест» из Тюмени. Застройщик займется возведением жилого комплекса на 14 этажей в микрорайоне Рябково. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«На курганский рынок жилищного строительства зашел новый игрок — девелопер из Тюмени. Компания планирует построить до конца 2027 года 14-этажный ЖК», — сообщил источник. 

Застройщик уже получил разрешение на строительство от администрации Кургана. Объект планируют возводить в районе пересечения улиц Чернореченская и Бурова-Петрова в Рябково. Первые этажи будут выделены под ритейл. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился новый застройщик. Компания «Архитектура», которой владет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич, займется возведением жилого комплекса в Заозерном. Проект будет реализовываться в рамках КРТ. Земля более чем на 17 гектаров обошлась фирме в 20 миллионов рублей. Также в Кургане активно застраивают Заозерный и Левашово два других тюменских девелопера — «Партнер» и «География».

Комментарии (2)
  • Тесно
    11 декабря 2025 09:27
    Россия - самая маленькая страна в мире, земли на всех не хватает, поэтому в Рябково необходимо строить 14 этажки
  • Владимир
    11 декабря 2025 08:59
    Это участок Жени Соснина
