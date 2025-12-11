На строительном рынке Кургана появился новый игрок из Тюмени

В Кургане появился новый застройщик из соседнего региона Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане на строительном рынке появился новый девелопер — компания «Лайм. Инвест» из Тюмени. Застройщик займется возведением жилого комплекса на 14 этажей в микрорайоне Рябково. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«На курганский рынок жилищного строительства зашел новый игрок — девелопер из Тюмени. Компания планирует построить до конца 2027 года 14-этажный ЖК», — сообщил источник.

Застройщик уже получил разрешение на строительство от администрации Кургана. Объект планируют возводить в районе пересечения улиц Чернореченская и Бурова-Петрова в Рябково. Первые этажи будут выделены под ритейл.

