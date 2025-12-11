На строительном рынке Кургана появился новый игрок из Тюмени
В Кургане появился новый застройщик из соседнего региона
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане на строительном рынке появился новый девелопер — компания «Лайм. Инвест» из Тюмени. Застройщик займется возведением жилого комплекса на 14 этажей в микрорайоне Рябково. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«На курганский рынок жилищного строительства зашел новый игрок — девелопер из Тюмени. Компания планирует построить до конца 2027 года 14-этажный ЖК», — сообщил источник.
Застройщик уже получил разрешение на строительство от администрации Кургана. Объект планируют возводить в районе пересечения улиц Чернореченская и Бурова-Петрова в Рябково. Первые этажи будут выделены под ритейл.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился новый застройщик. Компания «Архитектура», которой владет тюменский бизнесмен Дмитрий Бабич, займется возведением жилого комплекса в Заозерном. Проект будет реализовываться в рамках КРТ. Земля более чем на 17 гектаров обошлась фирме в 20 миллионов рублей. Также в Кургане активно застраивают Заозерный и Левашово два других тюменских девелопера — «Партнер» и «География».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Тесно11 декабря 2025 09:27Россия - самая маленькая страна в мире, земли на всех не хватает, поэтому в Рябково необходимо строить 14 этажки
- Владимир11 декабря 2025 08:59Это участок Жени Соснина