В центре Перми сдают помещение легендарного ночного клуба
Помещение ночного клуба находится в самом центре Перми (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В центре Перми на улице Куйбышева сдаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной клуб «Вандер бар», открывшийся восемь лет назад. Стоимость аренды — 300 тысяч рублей в месяц.
«Предлагаем в аренду помещение свободного назначения в самом центре города. Общая площадь — 287,6 квадратных метров. Находится на первой линии с отдельным входом. Подходит под все линии общепита. Стоимость — 300 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Собственник рассматривает сдачу помещения как готовый бизнес или готов на иные варианты эксплуатации собственности. В первое время возможен вариант предоставления арендных каникул.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость актива составляла 41 млн рублей.
