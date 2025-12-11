Логотип РИА URA.RU
В центре Перми сдают помещение легендарного ночного клуба

Снять помещение клуба в Перми можно за 300 тысяч рублей в месяц
11 декабря 2025 в 08:47
Помещение ночного клуба находится в самом центре Перми (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Перми на улице Куйбышева сдаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной клуб «Вандер бар», открывшийся восемь лет назад. Стоимость аренды — 300 тысяч рублей в месяц.

«Предлагаем в аренду помещение свободного назначения в самом центре города. Общая площадь — 287,6 квадратных метров. Находится на первой линии с отдельным входом. Подходит под все линии общепита. Стоимость — 300 тысяч рублей в месяц», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Собственник рассматривает сдачу помещения как готовый бизнес или готов на иные варианты эксплуатации собственности. В первое время возможен вариант предоставления арендных каникул.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми на улице Монастырской продаются площади в цокольном этаже помещения, в котором располагается известный ночной ресторан «Главбар». Стоимость актива составляла 41 млн рублей. 

