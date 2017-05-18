На Урале тестируют новую систему поиска провокаторов и митингов

14:49 18 мая 2017 0

Тестируемая система позволит снизить нагрузку на патрульных: стихийный рост горожан, что может быть скрыт, программа увидит сама и проинформирует оператора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нижний Тагил — Путинград — вновь готов помочь федеральным властям: здесь начали тестировать систему видеонаблюдения, которая позволяет автоматически находить подозрительные предметы, но что более важно перед большими выборами — фиксировать растущее скопление людей, вести выбранный объект от точки к точке и реагировать на нарушение «красных зон», которые оператор определяет самостоятельно.

В Нижнем Тагиле отчитались о старте полноценного тестирования программы «Безопасный город». Это программное обеспечение разработанное Концерном «РТИ» (в Нижнем Тагиле его представляет ОАО «МТУ Сатурн»). Оно способно руководить множеством камер, которые должны автоматически фиксировать и, по возможности, предотвращать уличные преступления. Согласно планам свердловского правительства, «умные системы видеонаблюдения» должны появиться во всех муниципалитетах, чтобы замкнуться в единую сеть безопасности по всей области.

На сегодняшний день, в Путинграде на всех оживленных улицах и площадях, некоторых школах и детсадах работает 479 камер, объединенных в единую сеть.

Водители уже давно привыкли к тому, что камеры фиксируют скоростной режим, выезды на красный сигнал светофора, пересечение стоп-линии. Но теперь, уже для контроля за пешеходами в программное обеспечение видеосистемы внедрили платформу безопасности ISS SecurOS.

Как стало известно URA.RU, новая система оснащена несколькими датчиками. Например, детектор толпы сможет заранее фиксировать скопления горожан, чтобы полиция смогла заблаговременно реагировать на несанкционированные митинги или массовые «разборки».

Одна из основных задач системы — находить бесхозные предметы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детектор пересечения контрольной линии будет фиксировать падения горожан на железнодорожные пути, но также количество людей для оценки «загруженности объекта». Таким образом полицейская статистика явок на массовых мероприятиях станет точнее, а перечень присутствовавших — полнее.

Отдельный детектор будет отвечать за пересечение человеком запретной зоны. Причем, программа «запомнит» объект и продолжит «вести» по всем доступным камерам. Любителям урбантрипа, так называемым «залазерам» или «руферам» будет не обмануть программу. Камеры можно будет настроить, чтобы они срабатывали и на появление автомобилей в запретной зоне.

Детектор оставленных предметов — отвечает за бесхозные вещи. Таким образом планируется предотвращать теракты. И, по возможности, возвращать горожанам забытые ими вещи. Примечательно, что этот детектор может работать наоборот и «обнаруживать» исчезновение объектов из кадра. Теперь оператору не придется нудно отсматривать часы записей, чтобы найти на видео момент похищения.

Также детекторы зафиксируют повышенную активность людей. Например, хулигана, сорвавшего сумку с женского плеча и пустившегося наутек, камеры «захватят» и начнут слежение.

Глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров подтвердил URA.RU начало тестирования этой системы и добавил, что в программе будет заложен алгоритм распознавания лиц, для поиска находящихся в розыске. «Мы запустили тестирование буквально на днях и планируем продолжить его до сентября, после чего начнется следующий этап: установка новых камер, например, в частном секторе Нижнего Тагила и в Пригородном районе», — заявил Абдулкадыров.

В 2011 году Игорь Холманских из Тагила обещал Владимиру Путину помочь разобраться с митингующими физически. Теперь Нижний Тагил помогает технологически Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Планируется, что в 2018 году эта система, с учетом выявленных в Нижнем Тагиле дефектов, начнет работать в Екатеринбурге — аккурат к Чемпионату мира по футболу. Так, в бюджете уральской столицы уже запланированы 255 млн рублей на установку видеокамер и внедрение программного обеспечения.

А, согласно данным свердловского Управления МЧС, в течение мая должно быть разработано техзадание на создание единой платформы «Безопасного города», куда будут включены Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Новоуральск, Верх-Нейвинский и Камышлов. Таким образом, система «Большого брата» начнет связывать Свердловскую область в свои сети.