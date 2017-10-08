В этом году флэшмоб звезд открыл новый образ Путина

13:19 08 октября 2017 0

По соцсетям прокатилась волна поздравлений Владимиру Путину ФОТО: Instagram/sibirskaya_aleks

В субботу, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Российские звезды шоу-бизнеса решили, что лучший подарок юбиляру — это внимание, и запустили флешмоб. В сети Instagram телеведущие, актеры, спортсмены и певцы выкладывали фотографии или короткие ролики-открытки с хештегами #поздравьпрезидента, #деньпутина. И как полагается флешмобу, участники передавали «эстафету». В общей сложности за день было выложено более 2500 публикаций под этими хештегами.

Среди именитых авторов поздравлений были Григорий Лепс и Стас Михайлов, Дима Билан и Полина Гагарина, певицы Юлия Началова и Зара, продюсер Иосиф Пригожин и Игорь Саруханов.

Ирина Дубцова спела русскую-народную песню «Каравай», Валерия предложила подписчикам «в этот праздничный день посмотреть клип на песню «Океаны», а Лолита Милявская попросила у именинника увеличить себе пенсионный возраст. «Только мне одной, потому что я, так же как и вы, не хочу на пенсию», — пояснила она.

Нюша записала свой ролик в спортзале: певица попробовала поднять штангу, чтобы представить, «как непросто держать на своих плечах такую огромную страну». Снаряд ей не поддался. «Даже близко не могу себе представить как. Желаю Вам крепкого здоровья, сил, любви и счастья!», — закончила свое поздравления Нюша.

Отличилась пермячка, резидент «Камеди вумен» Марина Федункив. Юмористка надела белый парик, посадила «мушку» над губой и перевоплотилась в Мерлин Монро. В таком образе Федункив спела знаменитое «Happy Birthday, mister President».

Тина Канделаки приготовила для президента имеретинское хачапури, а звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков «лег на лопатки» от броска маленького дзюдоиста.

Николай Басков собрал в своем видео неожиданную пятерку: с ним президента поздравили президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, теннисистка Светлана Кузнецова и певец Сергей Мазаев. В полном составе ролик записала группа «А-Студио» и «Хор Турецкого»:

Кроме того, Путина поздравили Елена Исинбаева, хор имени Пятницкого, балерина Анастасия Волочкова, актриса Анастасия Заворотнюк, продюсер Яна Рудковская, хоккеист Александр Овечкин и скандально-известный артист Алексей Панин.

Независимый эксперт по коммуникациям Алена Август рассказала «URA.RU», что акции-флешмобы очеловечивают и наполняют эмоциями. «Социальные сети — коммуникации живые, и флешмоб помогает раскрывать образ президента глазами участников „эстафеты“. Тут, правда, стоит дать совет — действительно быть человечнее и менее формальными включившимся в акцию депутатам, чиновникам, и всем тем, кто от души поздравляет президента. Лучшие слова — всегда самые простые».

Напомним, что в 2016 году Путина с днем рождения поздравляли чиновники в Twitter: они вывели хештег #ПутинНашПрезидент в топы российского сегмента соцсети. В 2015 году Тимати выпустил трек «Мой лучший друг — это президент Путин», а Натали — песню про школьную любовь, которая называется «Володя». В 2013 году праздничный офлайн флешмоб устроили жители разных стран: в Риме, Иерусалиме, Лондоне, Мадриде, Белграде, Берлине, Вашингтоне, Нью-Йорке и многих других городах люди вышли на улицы с плакатами, на которых были написаны поздравления российскому президенту.

Накануне этого юбилея, 4 октября, Центр политического анализа (ЦПА) и экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) выпустили доклад «Владимир Путин: президентство и лидерство». Авторы исследования отметили, что Путин для простых жителей ЕС остаётся главным символом традиционных европейских ценностей, после ухода сильных лидеров Буша-младшего, Дэн Сяопина, Герхарда Шредера и Жака Ширака. Согласно данным исследовательского центра Pew Research, в августе 2017 года в ответе на вопрос «Кому вы больше доверяете в решении международных проблем — Путину или Трампу?» американский президент опередил российского только в Израиле, Польше, Дании, Кении, Нигерии. В то же время российскому президенту больше доверяет население ключевых американских союзников — Германии, Франции, Италии, Греции, Японии, Турции, Южной Кореи.