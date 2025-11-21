Авторитетный уралец отказался занимать высокую должность в Москве — он предпочел завод

Всю свою жизнь Эдуард Яламов отдал родному предприятию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Эдуард Яламов — это имя стало синонимом целой эпохи в истории одного из флагманов оборонно-промышленного комплекса России — Уральского оптико-механического завода. Его жизнь является ярким примером служения заводу, городу и стране, примером руководителя, сумевшего не только сохранить, но и приумножить потенциал предприятия в сложнейшие годы перестройки и становления новой России. О человеке, вписавшем свое имя в историю отечественной оптики, — в материале URA.RU.

Становление: от инженера до генерального директора

Будущий директор-хозяйственник родился 3 декабря 1938 года в Пышме в рабочей семье. Его отец — Спиридон Павлович — был высококвалифицированным специалистом в цветной металлургии, чья карьера обещала быть успешной. Однако судьба распорядилась иначе: с началом Великой Отечественной войны он ушёл добровольцем на фронт и погиб в 1944 году. Эта личная трагедия, воспитавшая в юном Эдуарде стойкость и чувство ответственности, во многом сформировала его характер.

После школы он выбрал путь инженера и в 1961 году успешно окончил Уральский политехнический институт (УПИ, ныне УрФУ). Он был распределен на Уральский оптико-механический завод, куда поступил на должность инженера-технолога в механический цех. Это был старт карьеры, которая продлилась более 40 лет и стала для Яламова делом всей его жизни.

На заводе он прошел все ступени профессионального роста, проявив себя как талантливый инженер и умелый организатор. К 1967 году он уже занимал пост главного технолога завода, а в 1971 году был назначен главным инженером. В 1986 году, в разгар «перестройки», Эдуард Спиридонович стал директором УОМЗ, а с 1988 по 2005 год бессменно руководил предприятием уже в статусе генерального директора производственного объединения.

Его авторитет был настолько высок, что ему неоднократно предлагали занять министерскую должность в Москве. Однажды он даже согласился и переехал в столицу, однако это кадровое выдвижение не было согласовано со Свердловским обкомом КПСС, и Яламова вернули на Урал. Как показала история, это стало судьбоносным решением для завода: именно под его руководством УОМЗ сумел пережить кризис 1990-х и выйти на новые рубежи.

Во главе завода: стратегия выживания и развития

Эпоха руководства Яламова пришлась на один из самых сложных периодов в истории страны — развал СССР, сокращение гособоронзаказа и необходимость конверсии. Многие оборонные предприятия в те годы не выжили, но УОМЗ не только устоял, но и нашел новые точки роста. Эдуард Спиридонович проявил себя как дальновидный стратег, понимавший необходимость диверсификации производства.

Под его руководством на УОМЗ бурно развивалось производство светотехнической аппаратуры, которая и сегодня освещает улицы Екатеринбурга и многих других городов России. Были разработаны и производились высокотехнологичные оптические приборы-визиры для пилотируемых космических станций «Мир», «Салют» и кораблей «Прогресс», что подтверждало высочайший класс уральских оптиков.

Особой гордостью завода стало медицинское направление, стартовавшее еще в конце 1980-х. Благодаря конверсионным преобразованиям УОМЗ начал выпуск жизненно важной продукции: инкубаторов для новорожденных, фототерапевтических облучателей для лечения желтухи, дефибрилляторов, открытых неонатальных реанимационных столов. Офтальмологическая линейка включала наборы линз для подбора очков, синоптофоры для исправления косоглазия и проекторы знаков. Эта техника, не уступавшая зарубежным аналогам, по сей день спасает жизни и здоровье людей.

При этом оборонный щит страны не был ослаблен. Под руководством и при непосредственном участии Яламова разрабатывались и осваивались в серийном производстве сложнейшие оптико-электронные системы: системы ориентации и прицеливания для современного вооружения, авиационные лазерные станции для самолетов Су и МиГ, вертолетов Ми-28 и Ка-50, оптико-телевизионные системы для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3. Для нужд народного хозяйства завод выпускал широкое семейство оптических геодезических приборов, необходимых для земельной реформы и кадастра.

Социальная ответственность и наследие

Эдуард Спиридонович был убежден, что руководитель должен заботиться не только о производственных показателях, но и о людях. Он известен как большой энтузиаст физкультуры и спорта. Еще в середине 1980-х завод взял под опеку хоккейную команду «Луч», выступавшую в чемпионате СССР. При его активной поддержке был создан спортивный клуб «Луч», воспитавший целую плеяду известных атлетов и тренеров, таких как Ольга Котлярова, Татьяна Егорова, Риф Табабилов и другие.

В настоящее время предприятие осуществляет производство оборудования, предназначенного для выхаживания новорожденных (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особое внимание Яламов уделял социальной сфере. Более четверти века УОМЗ шефствовал над детским домом в поселке Малый Исток. Выросший без отца Эдуард Спиридонович с особой теплотой и пониманием относился к судьбам воспитанников, стремясь дарить им заботу и радость.

Его многолетний плодотворный труд был отмечен многочисленными государственными и отраслевыми наградами: два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», орден Октябрьской Революции, высокие ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени. Он был лауреатом Государственной премии СССР в области ракетостроения, Заслуженным работником промышленности СССР, Почётным гражданином Екатеринбурга.