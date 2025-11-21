Скандал на «Доме-2», роман с Ивлеевой и конфликт с Фадеевым: Олегу Майами — 35 лет

Ранее Олег Майами пробовал себя в качестве блогера и звезды телешоу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Харизматичный и скандальный певец и экс-участник шоу «Дом-2» Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) 21 ноября отмечает 35-летние. За все время его жизнь была полна ярких событий, творческих достижений и громких скандалов. О пути артиста к популярности, его участии в «Доме-2», ссоре с продюсером Максом Фадеевым и отношениях с блогером Анастасией Ивлеевой — в материале URA.RU.

Детство и юность

Олег Майами родился 21 ноября 1990 года в поселке Палатка Магаданской области. Позже его родители решили переехать в Екатеринбург. Кстати, певец — не единственный ребенок в семье, у него также есть старшая сестра Арина.

Олег Майами с ранних лет проявлял творческие способности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Детство артиста было непростым: он часто становился свидетелем того, как отец избивал мать. Несмотря на тяжелую атмосферу в доме, мать Олега не уходила от мужа, опасаясь, что сын останется без мужского воспитания. В итоге родители все же разошлись, но семейные конфликты оказали значительное влияние на молодого человека. До 18 лет Олег заикался, был задиристым, но при этом хорошо учился.

В свободное время он занимался танцами и пел в хоре мальчиков «Робертино». После школы Олег планировал поступить в театральный институт, но мать отговорила его от этой идеи. Тогда он решил пойти по стопам мамы и подал документы в медицинский институт на стоматолога, однако учеба не увлекла его, и Олег бросил институт, чтобы переехать в Москву.

В столице уралец выбрал себе псевдоним Майами, который ассоциировался у него с солнечным штатом в Америке. Первое время он работал ведущим свадеб и выступал с песнями в ночных клубах, а позже попал в мир рекламы в качестве модели. Мечты о популярности не оставляли молодого человека, поэтому он решил попробовать себя в телевизионном проекте.

Первые шаги в мире шоу-бизнеса

Значительный шаг в карьере Олега Майами связан с участием в скандальном реалити-шоу «Дом-2». На проекте у девушек он пользовался большой популярностью, однако его выбор пал на Викторию Берникову, но пара быстро рассталась. На телеэкранах молодой человек мелькал 20 дней, после чего покинул шоу, хотя спустя год вернулся, крутил романы с разными участницами, а однажды даже сломал шейный отдел позвонка. По одной из версий — из-за неудачного прыжка в бассейн, по другой — ему помог участник Алексей Самсонов, у которого были личные мотивы.

Певец начинай свой путь с «Дома-2» Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Во время съемок Олег часто скандалил, сплетничал и дрался. В 2013 году он покинул проект после стычки с Дарьей Фроловой. Молодой человек не сдержался и плеснул девушке в лицо химический раствор, из-за чего ей пришлось вызывать скорую помощь. После этого Дарья поставила условие — либо парень уходит с проекта сам, либо она подает на него в суд. Но Олегу принимать решение не пришлось, за него это сделали создатели шоу, которые выгнали его из «Дома-2». Позже Кривиков признавался, что всё показанное на экране было постановкой.

Музыкальная карьера

После ухода из «Дома-2» Олег Майами решил сосредоточиться на творчестве. В 2015 году он стал участником четвертого сезона музыкального проекта «Голос» на Первом канале. Сначала он был подопечным Григория Лепса, а после «Поединков» перешел в команду Басты, но до финала не дошел.

В это же время его заметил продюсер Макс Фадеев и предложил сотрудничество. Вместе они записали несколько песен, Майами снялся в клипе Глюкозы и спел с Юлией Савичевой. Однако произошел конфликт: Фадеев отменил два концерта певца, и тот остался без денег. В ответ на это Майами начал снимать провокационные видео, высмеивая бывшего директора. Позже конфликт был улажен, и Фадеев отдал песни Олегу в безвозмездное пользование.

Майами, Леша Свик и Niletto объединились в творческий союз «ЕКБойз». Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В 2017 году Майами начал сниматься в видеоблоге «Дневник Хача», который раскручивали блогер Амиран Сардаров и певец T-killah. Чуть позже Олег решил завести свой блог «Директор Ютуба», где публиковал влоги и пранки.

В начале 2020 года певец презентовал песню «Пусть в кайф», а летом записал альбом Miami Airlines, который вошел в топ-100 чарта Boom. Спустя два года начал сотрудничество с белорусским лейблом KAUFMAN и записал несколько хитов.

В 2023 году Майами представил песню «Не вспоминай» в сотрудничестве с Niletto и Лешей Свиком. Ребята, связанные с Екатеринбургом, назвали свою команду «ЕКБойз». В апреле 2024 года они выпустили еще один трек «Громче города».

Скандалы

Олег Майами неоднократно оказывался в центре внимания прессы из-за скандальных ситуаций. В 2019 году он агрессивно вел себя на шоу «Что было дальше?» и оскорбил комика Сергея Деткова, заострив внимание на отсутствии у того руки. Спустя время певец извинился.

В мае 2025 года певец устроил дебош в одном из московских клубов. Артиста пригласила на сцену кавер-группа «Сборище», чтобы он поиграл на скрипке, но музыкант начал агрессивно себя вести, оскорблять коллектив и материться.

В том же месяце еще одна неприятная история случилась на шоу «Сокровища императора». Майами и Лешу Свика уличили в том, что они пронесли собственные деньги на проект, хотя это запрещено правилами. Обман вскрылся случайно: после первого испытания команда телеведущих Алены Блин и Даны Борисовой перепутала сумки и случайно взяла рюкзаки певцов, внутри они нашли юани. Майами признался, что деньги взял на случай ЧП, и начал ссориться с участницей шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Линой Джебисашвили.

В августе 2025 года певец вновь угодил в скандал — он обматерил пьяного фаната во время своего выступления на фестивале Light Weekend в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). После этого Майами заявил, что сорвался на мужчине, который мешал остальным зрителям.

В ноябре артист отменил концерты по всей России. Он признал, что не может собрать залы в регионах, поэтому анонс тура назвал опрометчивым. «Мы планировали тур, но поняли, что еще не время. У меня все только начало получаться, и ранний рывок с туром был опрометчивым. Я подвел слушателей, купивших билеты», — написал Майами в соцсетях. При этом фанаты не могут вернуть деньги за билеты и требуют разобраться в ситуации.

Личная жизнь

Личная жизнь Олега Майами всегда была в центре внимания публики. После ухода из «Дома-2» молодому человеку приписывали роман с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро». Однако сами знаменитости отмечали, что их связывали только дружеские отношения.

Один из самых известных, но краткосрочных романов у Майами был с блогером Настей Ивлеевой. Отношения пары начались в 2018 году, но продлились всего три месяца. От певца блогер ушла к рэперу Элджею. Позднее Майами признался, что не был расстроен, так как не испытывал к девушке сильных чувств.

Певец провстречался с Айзой два года Фото: Instagram / aizalovesam (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не менее обсуждаемыми стали отношения Олега Майами с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Пара была вместе около семи месяцев. А потом певица приревновала исполнителя к бывшей жене Тимати Алене Шишковой, с которой, по словам Олега, у него была только дружба. Но и сам Майами тогда не хотел серьезных отношений.

В 2019 году певец закрутил роман с экс-женой рэпера Гуфа Айзой Анохиной. Пара публично признавалась друг другу в любви, но при этом практиковала свободные отношения. Однако позже начались ссоры, которые в итоге привели Айзу и Олега к расставанию. О разрыве Майами рассказал в 2021 году, он признался, что роман вытянул из него все соки и заводить новые отношения ему не хотелось.