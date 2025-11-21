Жители ХМАО отказываются выводить деньги со вкладов

Югорчане интересуются вкладами, несмотря на падение ставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Югры стали реже закрывать банковские вклады летом. Обычно в сезон отпусков у югорчан повышаются расходы и сокращаются накопления, но в этом году наблюдается иная тенденция несмотря на снижение процентной ставки. Финансовые тренды URA.RU обсудило с управляющим ВТБ в ХМАО Виталием Мосуновым.

«Интерес югорчан к вкладам растет. Так, этим летом не зафиксирован традиционный сезонный накопительный спад. За три летних месяца (в период увеличения трат и снижения накоплений) жители региона открыли более 53 000 новых вкладов, а, например, весной — 52 000», — рассказывает Мосунов.

В банке наблюдают рост интереса к вкладам у жителей и осенью. В сентябре спрос оказался на 17% больше, чем в августе. Больше всего популярны краткосрочные вклады. На срок в два месяца приходится 40% вновь открытых депозитов и 55% вкладов жители открывают на шесть месяцев.

«Сбережения на срок больше года размещают сейчас только 5% вкладчиков. Портфель накоплений населения с начала года в нашем банке увеличился на шесть миллиардов рублей до 180 миллиардов», — уточняет управляющий.