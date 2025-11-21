Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Жители ХМАО отказываются выводить деньги со вкладов

21 ноября 2025 в 08:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Югорчане интересуются вкладами, несмотря на падение ставок

Югорчане интересуются вкладами, несмотря на падение ставок

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Югры стали реже закрывать банковские вклады летом. Обычно в сезон отпусков у югорчан повышаются расходы и сокращаются накопления, но в этом году наблюдается иная тенденция несмотря на снижение процентной ставки. Финансовые тренды URA.RU обсудило с управляющим ВТБ в ХМАО Виталием Мосуновым.

«Интерес югорчан к вкладам растет. Так, этим летом не зафиксирован традиционный сезонный накопительный спад. За три летних месяца (в период увеличения трат и снижения накоплений) жители региона открыли более 53 000 новых вкладов, а, например, весной — 52 000», — рассказывает Мосунов.

В банке наблюдают рост интереса к вкладам у жителей и осенью. В сентябре спрос оказался на 17% больше, чем в августе. Больше всего популярны краткосрочные вклады. На срок в два месяца приходится 40% вновь открытых депозитов и 55% вкладов жители открывают на шесть месяцев.

Продолжение после рекламы

«Сбережения на срок больше года размещают сейчас только 5% вкладчиков. Портфель накоплений населения с начала года в нашем банке увеличился на шесть миллиардов рублей до 180 миллиардов», — уточняет управляющий.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры активно вкладывали свои сбережения в золото. По данным Сбера, тогда вторым по популярности у жителей оказалось серебро, а меньше всего вкладывались в платину и палладий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал