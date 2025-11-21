Экс-владельцы «Макфы» пытаются вернуть переданные Минобороны РФ квартиры

Защита Михаила Юревича не согласна с решением о передаче квартир Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшие владельцы и акционеры холдинга «Макфа» (Челябинская область) в лице семей экс-главы региона Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова пытаются оспорить передачу в собственность Минобороны РФ некогда принадлежащих им квартир. По словам представителя семьи Юревича — Игоря Трунова — суд, принимая такое решение, вышел за пределы требований.

«Суд вышел за пределы требований. Потому что решение предусматривает взыскание денежных средств и обращение взыскания в пользу государства. Замена взыскания денежных средств на взыскание жилыми помещениями изменяет предмет исполнения и способ исполнения. То есть, это фактически новое решение по делу, что недопустимо. Изменение способа и порядка исполнения судебного акта является исключительной мерой, которую суд должен применять только при наличии уважительных причин, либо неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение решения суда», — отметил в разговоре с URA.RU Трунов.

По его словам, суд ссылается на письмо из Минобороны РФ, в котором просили передать квартиры ответчиков для предоставления их военнослужащим ВС РФ. По сути, как считает адвокат, для подобного должна была пройти целая процедура.

Продолжение после рекламы

«Есть же определенный порядок: передают Росимуществу, проводят торги. Почему отдельному ведомству (передали квартиры ответчиков — прим. URA.RU)? Почему именно Министерству обороны, а не, я не знаю, Министерству строительства или еще какому-то министерству? Непонятно», — задался вопросом юрист.

По его словам, решение о передаче квартир его доверителей в собственность Минобороны РФ будет обжаловаться. Ровно также, как и решение Центрального райсуда об изъятии земельных участков Юревича. Помимо этого адвокат намерен бороться за имущество Валерия Юревича (отца Михаила Юревича — прим. URA.RU), которое изымают в рамках исполнительного производства по иску Генпрокуратуры РФ на сумму свыше 19 млрд рублей.

По этому же иску приставы изымают земельные участки у дочери экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова — Валерии Чигинцевой. Адвокат Вячеслав Плахотнюк не согласен с подобными мерами. По его словам, имущественное положение у ответчиков разное. Решение же должно соответствовать объему финансовых средств.