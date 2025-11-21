Пермский депутат-оппозиционер присматривается к госдуме

Анна Баранова является руководителем фракции КПРФ в ЗС Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова в 2026 году намерена принять участие в выборах в госдуму. Источник URA.RU в политэлитах говорит, что Баранова рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру в округе №60.

«Она сейчас депутат заксобрания по округу №10. И ее округ частично входит в 60-й округ госдумы. Девушка она амбициозная, почему нет? Понятно, не выиграет, но опыт получит хороший», — пояснил инсайдер