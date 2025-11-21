В ХМАО школьница угодила под колеса авто

В Сургуте (ХМАО) на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Энтузиастов произошло ДТП. Здесь водитель на автомобиле сбил ребенка.

Отмечается, что это уже второй подобный случай за неделю в данной улице. На место прибыли медики и полиция. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД округа с просьбой прокомментировать происшествие. Ответ ожидается.