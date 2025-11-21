Логотип РИА URA.RU
Общество

В Екатеринбурге пройдет большой экофестиваль со свободным входом

21 ноября 2025 в 09:00
На сцене выступят творческие коллективы Екатеринбурга

Фото: пресс-служба фестиваля

В екатеринбургском ТРЦ «ВеерМолл» 23 ноября состоится фестиваль «Зеленый Екатеринбург». Посетить его могут все желающие — вход свободный. Мероприятие продлится с 10:00 до 16:00, рассказали URA.RU организаторы.

«Не упустите возможность интересно и с пользой провести день, найти единомышленников, обменяться опытом, внести вклад в создание зеленого будущего нашего города», — сказал замруководителя Свердловского отделения Российского экологического общества Антон Черноголов. Помимо экологического общества, организаторами выступают мэрия, Волонтерский центр Алексея Вихарева, Городской Детский Экологический Центр и Всероссийская общественная организация «Делай!».

В программе фестиваля — лекции об экологии и роли человека в экосистеме, мастер-классы по созданию экологичных поделок, работа пункта раздельного сбора отходов и зоны благотворительного приема помощи для приютов животных. На сцене выступят творческие коллективы города. В финале состоится розыгрыш призов — лотерейные билеты гости смогут получить за участие в активностях фестиваля.

Фестиваль пройдет уже в это воскресенье

Фото: пресс-служба фестиваля

