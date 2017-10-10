Как чиновники и силовики делают миллионы на запрещенном деликатесе

23:46 10 октября 2017 0

По версии источников, руководят теневым бизнесом силовики и чиновники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Югре под прикрытием должностных лиц действует крупномасштабная криминальная система по вылову и реализации рыбы ценных пород. По версии инсайдеров «URA.RU», рынок незаконного оборота стерляди и осетра является третьим по объемам в России после контрабанды наркотиков и оружия. В схеме, которую мы раскрываем, завязаны десятки фирм, чиновники и силовики, а точки сбыта запрещенного деликатеса находятся по всей стране и за рубежом.

Осетровые породы рыб занесены в Красную книгу России и де-юре ее добывать запрещено. Исключение — мизерные квоты, которые предоставляются национальным и рыборазводным общинам Югры.

Иосиф Сталин был любителем редкого деликатеса. Свежую рыбу ему доставляли самолетом из Югры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Несмотря на тотальный запрет на вылов осетровых эта рыба испокон веков была излюбленным лакомством высших слоев общества. Еще в 1930-40 годы муксуна и осетра ловили в югорских реках и спецбортом доставляли в Москву в один день — на стол Иосифу Сталину. По словам местных рыбаков, ситуация с тех пор практически не изменилась. Их улов также часто оказывается на столах представителей российской элиты. Эти потребности обеспечивает подпольный рынок ценной рыбы, процветающий в регионе, и измеряющийся в сотнях миллионов, и даже миллиардах рублей.

«Обь-Иртышское стадо стерляди — самое крупное в мире. Рыбы этой породы в ХМАО очень много. Не думаю, что можно причинить какой-то ущерб популяции рыбалкой на удочку, а вот когда рыбачат с помощью сетей или других приспособлений — это другое дело. Особенно страшен для популяции, так называемый, способ разорения зимовальных ям. Зимой рыба просто слоями оседает в определенных местах, браконьеры знают эти ямы и достают оттуда рыбу тоннами», — описывает ситуацию для «URA.RU» рыбак-любитель из Ханты-Мансийска Андрей Черданцев.

По словам собеседников агентства, связанных с незаконной отраслью, цена на стерлядь на черном рынке достигает нескольких тысяч рублей за килограмм, а сезонная норма одного браконьера может доходить до нескольких тонн добычи. Выловленная рыба попадает на столы элитных ресторанов, владельцы которых умело заметают следы.

Купить стерлядку можно в специализированных рыборазводных заводах. Но, по мнению рыбаков и гурманов, ее качество существенно отличается от рыбы в водоемах, где ее вылов запрещен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Рестораны по всей стране закупают эту рыбу, получают документ, что берут легально несколько единиц рыбы на разводных заводах, а фактическое количество продукта закупают на черном рынке, после чего подают деликатес клиентам за огромные деньги. Цена на подобное угощение может достигать десятки тысяч за порцию, в зависимости от ресторана. На случай проверки у владельцев ресторанов всегда есть документ о купленных на рыбзаводах единицах», — комментирует источник.

Источники «URA.RU» утверждают, что незаконную схему в Югре сегодня курируют сотрудники регионального отдела Росрыболовства, которым браконьеры отдают долю рыбы в виде дани. В частности, упоминаются имена главы ведомства Виктора Харламова и его заместителя Вячеслав Козловского, которые якобы причастны к этому бизнесу.

«Это целая система, подпольный бизнес, где Харламов и Козловский просто короли. Каждый попавшийся, пусть это браконьер или обычный рыбак-любитель, должен отдать определенную таксу в виде нескольких мешков стерляди, после чего на него составляют минимальный протокол с маленьким административным штрафом, и он продолжает рыбачить дальше, не забывая делиться рыбой. Если он отказывается от подобного «сотрудничества», то его оформляют по полной, и он может сесть с тюрьму.

В этой преступной системе, есть свои источники сбыта, югорская рыба распространяется по всей стране тоннами», — описывает ситуацию один из собеседников агентства.

«Цена на подобные угощения может достигать десятки тысяч за порцию» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По мнению представителя коренных малочисленных народов Севера, президента Союза общин Югры, Олега Шатина, незаконный бизнес силовиков и чиновников действительно процветает в регионе. «Этот теневой бизнес подмял всех под себя, это мое мнение. Сотрудники Рыбнадзора создали браконьерские банды и делят с ними незаконный улов 50 на 50. Творится полнейшее безобразие, эти бандиты обижают простой народ, даже стариков, рвут сети, составляют протоколы, забирают рыбу. На место обычных рыбаков запускают настоящих браконьеров, которые просто делятся уловом с покровителями», — комментирует коренной житель Югры, отмечая при этом, что, по его мнению, в происходящем повинны не Козловский с Харламовым, а их подчиненные.

Получить комментарии руководителей отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологически ресурсов и среды обитания Росрыболовства по ХМАО не удалось. Телефоны недоступны для звонков журналистов. Получить комментарий Росприроднадзора не представляется возможным — дозвонится до пресс-секретаря ведомства Евгения Новикова также не удалось.

По словам начальника пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ирины Валюк, в регионе за текущей год уже были задержаны десятки браконьеров, и примечательно, что их количество выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возбуждено 43 уголовных дела по незаконному вылову, и 19 производств по аналогичным преступлениям, но совершенных против видов, занесенных в Красную книгу. За ситуацию отвечают участковые и сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.

По неофициальным данным, настоящая статистика браконьерства в разы больше и намерено занижается ответственными контрольными ведомствами.