18:54 12 октября 2017 0

Депутаты намерены законодательно отрегулировать траты чиновников, но эксперты сомневаются в эффективности этой меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Закон о регулировании трат госслужащих может быть принят в России. По сообщению ряда СМИ, в ходе парламентского часа Госдумы с инициативой о принятии такого закона выступила группа депутатов. Говорят, что катализатором идеи стала громкая история о «тайном вертолете» заместителя губернатора Нижегородской области Романа Антонова. Местные журналисты выяснили, что чиновник использует в своих личных целях незадекларированный вертолет премиум-класса оценочной стоимостью 1,5 млн евро.

Первый зампред думского комитета по противодействию коррупции Эрнест Валеев рассказал «URA.RU», что идеи контролировать расходы чиновников «периодически витают». «Часто звучат предложения о расширении круга родственников госслужащих, чьи доходы и расходы необходимо контролировать. Однако эти инициативы не пройдут, поскольку они не основаны на праве», — пояснил Валеев.

Депутаты могут заметно осложнить жизнь чиновникам Фото: Илья Московец © URA.RU

По его словам, также обсуждается предложение о контроле за тратами чиновников, которые уже ушли со службы, «чтобы они не смогли пользоваться тем, что заполучили неправедным путем».

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, депутаты без команды сверху такой закон не примут.

«Инициатором такого нововведения в идеале должен быть президент. Федеральный закон „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“ давно уже принят. Его просто надо исполнять и контролировать расходы. Но если, к примеру, вертолет принадлежит отцу вице-губернатора, то сын за отца не в ответе», — пояснил «URA.RU» Смирнов.

«На самом деле закон, если он будет, послужит для кого-то ограничителем, но если кто-то захочет извратиться и что-то «перепрятать», то будет находить лазейки, — утверждает в разговоре с «URA.RU» эксперт по коммуникациям Алена Август. — А населению подобный «очень жестокий закон» подадут как серьезный кнут для чиновников, и на какое-то время это сработает на сглаживание ситуации и понимание того, что «наверху народ услышали», — пояснила Август.

Госслужащим придется лучше прятать свои сбережения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов заявил «URA.RU», что это не первый и не последний случай, когда те или иные депутаты или группы депутатов выступают с популистскими законодательными инициативами. «Отслеживать траты чиновников не только бессмысленно, но и весьма затратно. Единственным работающим, хотя и радикальным решением этой проблемы был бы запрет на пользование этими благами. Например, прокатился на „чужом“ „роллс-ройсе“ — сразу в отставку», — сказал Смирнов.

Ограничение расходов станет очередной формальной мерой и никаких практических результатов не принесет, подтверждает руководитель НИИ Социологии Мария Филь. «Чиновники и так стараются лично никаких дорогостоящих приобретений не совершать, все делается через родственников и подставных лиц. Так происходит не только у нас, но и во всем мире. Нельзя же чиновников полностью изолировать от общества? Запретить их родственникам — женам, детям, родителям — заниматься бизнесом, запретить пользоваться вертолетами своих богатых «друзей», — пояснила она «URA.RU».

Филь подчеркнула, что «нравственный императив» должен быть внутри: «Если этого нет, то на любые запреты будут возникать новые варианты того, как их обойти».