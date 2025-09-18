Лавров о диалоге с США, Украине и планах Запада: главное из интервью главы МИД

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия по исключению украинского вопроса из международной повестки, чтобы создать условия для восстановления экономических связей с Россией. Такое мнение озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Администрация Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня», — заявил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале». Лавров также отметил, что Дональд Трамп отличается прямолинейностью в своей политике.
Кроме того, глава МИД страны высказался о перспективах российско-американских отношений, ситуации на Украине и роли Европы. URA.RU приводит основные тезисы.
Диалог с США: «Мы видим встречное желание Вашингтона»
Глава МИД подчеркнул, что Москва готова поддерживать контакт с Соединенными Штатами по всем каналам, включая высший уровень. По его словам, это желание наблюдается и со стороны американской администрации.
«Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам… И видим, что на американской стороне то же самое желание наблюдается», — сказал Лавров.
Компромисс по Украине возможен, но с учетом интересов России
Лавров напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о важности поиска компромисса в урегулировании конфликта. Однако для Москвы есть обязательные условия. «Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и интересы других участников договоренности», — отметил министр.
Дональд Трамп: прямолинейный лидер, сдерживаемый «глубинным государством»
Большая часть интервью касалась позиции президента США Дональда Трампа. По словам Лаврова, американский лидер отличается открытостью и прагматизмом, но сталкивается с противодействием внутри собственной страны.
«Он никогда не юлит, не скрывает свои мысли. У него нацеленность на результат. То, что он называет „сделками“ — в самом широком смысле слова», — подчеркнул министр. При этом Лавров пояснил, что стремление Трампа к быстрым результатам объясняет его недовольство темпами украинского урегулирования.
Крым и новые территории: США вынуждены учитывать референдумы
Лавров сообщил, что в администрации Трампа понимают: игнорировать результаты состоявшихся референдумов невозможно. «В любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать», — сказал он.
«Искусственная тема Украины» и поворот Белого дома
Министр отметил, что команда Трампа не заинтересована в поддержании конфликта, который достался ей в наследство. «Администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная Байденом и его командой война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных отношений и сотрудничества», — заявил Лавров.
США заговорили о долгосрочном урегулировании
По словам главы МИД, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала переломным моментом.»То, что Трамп после Аляски стал выступать не с ультиматумом о перемирии, а за долгосрочное устойчивое урегулирование — это очень важный шаг Белого дома», — подчеркнул Лавров.
ЕС и Германия: ставка на милитаризацию
Касаясь Европы, министр обвинил Брюссель в нежелании урегулировать конфликт. По его мнению, ЕС намерен использовать Украину как «постоянный раздражитель» для России и возродить собственную военную машину. Особое внимание Лавров уделил Германии.
«Мерц из раза в раз подчеркивает, что Германия возрождается, пересмотрела законы, чтобы увеличить траты на вооружение. И вновь должна стать главной военной державой в Европе», — сказал он.
Поддержка Киева: кредиты и военные планы
Глава МИД обратил внимание на финансовую политику Запада. По его словам, Всемирный банк за три года конфликта выделил Украине льготных кредитов в десятки раз больше, чем за тот же срок всем странам Африки. Кроме того, Лавров сообщил, что Европа пытается втянуть США в «игры» по сдерживанию России, включая возможное воздушное прикрытие при вводе контингента на Украину.
Зеленский и переговоры: «Очередной цирковой номер»
Отдельно министр прокомментировал инициативы Владимира Зеленского. Он считает, что предложения украинского лидера о встречах без предварительных условий рассчитаны на эффектную картинку.
«Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский мужественный… Мы на это пойти не можем. Президент сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено», — отметил Лавров.
