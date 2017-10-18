В проблемах обманутых дольщиков Прикамья виноват один человек

16:44 18 октября 2017 0

В Пермском крае проблема обманутых дольщиков - одна из самых острых Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Появление в Пермском крае долгостроев и обманутых дольщиков, ставших самой активной протестной группой в регионе, приобретает неожиданный поворот. Как удалось выяснить «URA.RU», в историях сразу ряда проблемных объектов есть след одного и того же бизнесмена и его компаньона. При этом пара продолжает активную деятельность. И не появятся ли скоро в Прикамье новые долгострои — большой вопрос.

Имя бизнесмена Алексея Лобанова «всплыло» благодаря скандальной истории «Первого пермского микрорайона» (287 дольщиков) — масштабный строительный проект в поселке Лобаново был сорван, после того как застройщик «КамСтройИнвест» не сумел сдать в третьем квартале 2015 года двенадцать трехэтажных домов на 515 квартир. Сроки сдачи жилья неоднократно переносились, но в итоге застройщик заявил о самобанкротстве. А Пермский край получил большую группу обманутых дольщиков, которая с прошлого года ведет активную протестную деятельность.

Генеральным директором «КамСтройИнвест» был как раз Лобанов. Сегодня он возглавляет группу компаний «Строительные проекты», которую сам же и основал в 2011 году. Структура занимается управлением проектами в сфере недвижимости.

Алексей Лобанов стал героем историй многих знаменитых пермских долгостроев Скриншот со страницы сайта ГК «Строительные проекты»

Осведомленные собеседники рассказали «URA.RU», что помимо «Первого пермского микрорайона» есть еще ряд эпизодов деятельности Лобанова. Конкретно — он напрямую связан с возникновением в последние годы еще ряда пермских долгостроев.

Так, недостроенным остается дом по улице Адмирала Макарова, 23 (220 дольщиков). Застройщиком выступало ООО «ВекторСтройСервис», которое было дочерним предприятием вышеназванной ГК «Строительные проекты». В 2014 году «дочка» была продана, а вот недострой и сегодня остается в списке проблемных объектов.

Хорошо известным проблемным объектом был дом по улице Адмирала Ушакова, 21 (448 дольщиков, в 2013 году его стали достраивать и закончили). Застройщиком был некоммерческий фонд защиты права «Патриоты» (в 2009 году началась процедура его банкротства). Лобанов сменил на посту прежнего руководителя, после того как у силовиков появились серьезные вопросы к застройщику. «Патриоты» собрали с пермяков более полумиллиарда рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Не был достроен дом по улице Малкова, 24а. Застройщик ООО «Региональные системные инвестиции» в 2012 году был признан банкротом. Имя Лобанова «всплыло» в 2015 году — когда в конкурсный управляющий застройщика обратился в суд и потребовал почти 10 млн рублей с Лобанова и ООО «РосИнвест». Эта фирма была управляющей компанией застройщика. И до лета 2008 года возглавлял ее как раз названный бизнесмен.

Наталья Трушникова отмечает, что дольщики так и не получили свои квартиры после встречи с упомянутым бизнесменом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Интересно также, что Лобанов является выходцем из группы компаний «Поллукс» бывшего депутата Заксобрания Алексея Шиляева. Именно «Поллукс» не закончил дом по улице Давыдова, 11 (80 договор), который не достроен до сих пор.

«Насколько мне известно, Лобанов появлялся на каждом проблемном объекте и заявлял о желании помочь. В частности, делал все, чтобы договоры были оформлены в соответствии с законом. Но однозначно можно говорить одно: во всех случаях люди все равно остались без жилья», — отмечает координатор дольщиков «Первого пермского микрорайона» Наталья Трушникова.

Получить комментарии самого Алексея Лобанова о его роли в историях знаменитых пермских долгостроев не удалось. Бизнесмен не ответил на телефонные звонки.

Все названные долгострои возникли в предыдущие годы. Но на сегодняшний день Лобанов и его ближайший компаньон Ирина Малыгина являются соучредителями также ООО «Основа Плюс» (входит в группу «Строительные проекты»). Эта структура в 2013 году получила от Фонда РЖС в безвозмездное пользование земельный участок в деревне Паздерино (Пермский район). Здесь в рамках программы «Жилье для российской семьи» должно быть построены шесть трехэтажных домов (490 квартир). Срок действия разрешения на строительство истекает 27 мая 2018 года.

Станислав Шестаков полагает, что спасти строительство от авантюристов можно только федеральным законом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что долгострои «плодились» и из-за бездействия силовиков: «Чиновники периодически направляли информацию, что с тем или иным проектом происходит что-то странное. Но вникать в эти процессы никто не стал. Схемы везде запутанные — доказать мошенничество слишком трудно. И нельзя исключать того, что у фигурантов этих историй имеются влиятельные покровители».

Главная проблема в том, что запретить бизнесменам «плодить» долгострои невозможно — отмечает юрист Фонда содействия ТСЖ, член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Станислав Шестаков. «К сожалению, юридических механизмов для подобных запретов нет. А вот на Западе они действуют. Но на региональном уровне такой запрет создать невозможно. Это уже касается федерального законодательства», — подчеркнул эксперт.