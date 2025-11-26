В ЯНАО больница заплатит полмиллиона за смерть пациента
С больницы Лабытнанги взыскана компенсация за некачественную медпомощь
Прокуратура города Лабытнанги (ЯНАО) добилась взыскания компенсации морального вреда с медицинского учреждения в пользу семьи пациента, скончавшегося после лечения в больнице. Размер выплаты составил 500 тысяч рублей, решение суда уже исполнено, об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«Судом требования прокурора удовлетворены. C медицинского учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Поводом для обращения в суд стала проверка, проведенная по заявлению местной жительницы. Было установлено, что в ноябре 2024 года ее супруг проходил лечение в Лабытнангской центральной районной больнице, откуда был выписан в удовлетворительном состоянии, но вскоре скончался после повторной госпитализации. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи. Прокуратура подчеркивает, что решение суда направлено на защиту прав граждан и повышение качества медицинских услуг в регионе.
