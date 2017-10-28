{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Югры
00:33  28 октября 2017 0

Мэр Нижневартовска отметил годовщину на посту серией отставок

Мода на молодых технократов дошла до Югры. Столица Самотлора переняла тренд раньше других
Катерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
Заседание думы в администрации. Нижневартовск., бадина алла
Василий Тихонов за год сменил почти полностью всю старую команду городской мэрииФото: Александр Елизаров © URA.RU

В мэрии Нижневартовска — кадровые перестановки: управление по физической культуре и спорту возглавила Ирина Стрельцова, ранее занимавшая пост директора бюджетного учреждения «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора». В тоже время директор департамента образования Ольга Козлова покидает свой пост, его займет директор городской гимназии №1 Эдмонд Игошин. Как сообщила агентству начальник управления Светлана Селиванова, Козлова в свою очередь займет освободившийся пост главы учебного заведения.

Кадровые перестановки проходят в момент, когда исполняется год с момента вступления в должность главы Нижневартовска Василия Тихонова. Этот срок важен: источник агентства говорит, что мэр считает год — периодом, по итогам которого можно говорить о результативности работы руководителей направлений.

Ирина Стрельцова считается уникальным руководителем
Фото: Пресс-служба администрации Нижневартовска

Ранее, 26 октября, власти Нижневартовска объявили об отставке начальника управления по физической культуре и спорту Олега Третьяка. Собеседник в спортивном сообществе объясняет, что длительное время спортивный сектор будоражили скандалы, родители были недовольны кадровыми решениями в тренерской среде, в мэрии не было ощущения контроля над данным направлением. «Хотя данная сфера очень важна: посмотрите на руководителей городских федераций разных видов спорта. Это уважаемые люди, значительные бизнесмены, и для каждого важна тема физического здоровья подрастающего поколения. Стрельцова — уникальный кандидат, которого одобрили все участники сектора», — знает собеседник агентства.

В бытность Ирины Стрельцовой на прежнем месте работы, после поединка по рукопашному бою, который организовал центр, в реанимации оказался несовершеннолетний спортсмен.

После резонанса вокруг события в СМИ, в ведомстве Стрельцовой прошла прокурорская проверка, которая установила многочисленные нарушения в работе организаторов турнира. Эта информация общеизвестна, но на репутации руководителя не сказалась: центр «Юность Самотлора» ценят за результативность и оригинальность подхода в управлении.

Эдмонт Игошин. Молодой технократ из Югры
Фото: premiagi.ru

Новому руководителю управления по физкультуре и спорту придется усилить контроль над качеством спортивных объектов (как вновь вводимых, так и вплоть до состояния льда на катках), добиться повышения результативности нижневартовских спортсменов на соревнованиях.

Что-то похожее требуется и от Эдмонда Игошина. У руководства города есть понимание, что количество школьников, побеждающих на различных олимпиадах, недостаточно для второго по численности города Югры. Также Игошину предстоит пересмотреть стандарты подготовки школ к Единому госэкзамену. В 2017 году Нижневартовск получил замечания по данному направлению.

Игошина характеризуют, как технократа.

Тем самым мэрия города, в том числе, реагирует на новую федеральную кадровую моду.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров