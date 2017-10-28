Мэр Нижневартовска отметил годовщину на посту серией отставок

В мэрии Нижневартовска — кадровые перестановки: управление по физической культуре и спорту возглавила Ирина Стрельцова, ранее занимавшая пост директора бюджетного учреждения «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора». В тоже время директор департамента образования Ольга Козлова покидает свой пост, его займет директор городской гимназии №1 Эдмонд Игошин. Как сообщила агентству начальник управления Светлана Селиванова, Козлова в свою очередь займет освободившийся пост главы учебного заведения.
Кадровые перестановки проходят в момент, когда исполняется год с момента вступления в должность главы Нижневартовска Василия Тихонова. Этот срок важен: источник агентства говорит, что мэр считает год — периодом, по итогам которого можно говорить о результативности работы руководителей направлений.
Ранее, 26 октября, власти Нижневартовска объявили об отставке начальника управления по физической культуре и спорту Олега Третьяка. Собеседник в спортивном сообществе объясняет, что длительное время спортивный сектор будоражили скандалы, родители были недовольны кадровыми решениями в тренерской среде, в мэрии не было ощущения контроля над данным направлением. «Хотя данная сфера очень важна: посмотрите на руководителей городских федераций разных видов спорта. Это уважаемые люди, значительные бизнесмены, и для каждого важна тема физического здоровья подрастающего поколения. Стрельцова — уникальный кандидат, которого одобрили все участники сектора», — знает собеседник агентства.
В бытность Ирины Стрельцовой на прежнем месте работы, после поединка по рукопашному бою, который организовал центр, в реанимации оказался несовершеннолетний спортсмен.
После резонанса вокруг события в СМИ, в ведомстве Стрельцовой прошла прокурорская проверка, которая установила многочисленные нарушения в работе организаторов турнира. Эта информация общеизвестна, но на репутации руководителя не сказалась: центр «Юность Самотлора» ценят за результативность и оригинальность подхода в управлении.
Новому руководителю управления по физкультуре и спорту придется усилить контроль над качеством спортивных объектов (как вновь вводимых, так и вплоть до состояния льда на катках), добиться повышения результативности нижневартовских спортсменов на соревнованиях.
Что-то похожее требуется и от Эдмонда Игошина. У руководства города есть понимание, что количество школьников, побеждающих на различных олимпиадах, недостаточно для второго по численности города Югры. Также Игошину предстоит пересмотреть стандарты подготовки школ к Единому госэкзамену. В 2017 году Нижневартовск получил замечания по данному направлению.
Игошина характеризуют, как технократа.
Тем самым мэрия города, в том числе, реагирует на новую федеральную кадровую моду.