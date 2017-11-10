Три губернатора делят сумму, которую раньше и обсуждать было неловко

02:03 10 ноября 2017 0

Программа «Сотрудничество» — одна из главных скреп, объединяющих регионы Якушева, Кобылкина и Комаровой Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Легендарный проект, связывающий округа и юг области в единый субъект, межрегиональная программа «Сотрудничество», преодолела новый рубеж — ХМАО и ЯНАО получат на свои проекты меньше 9 млрд рублей — это рекорд, таких цифр в истории области еще не было. Планы властей буквально только что поступили депутатам областного парламента (копия есть в распоряжении «URA.RU»). 23 ноября на заседании парламента они будут утверждены.

На планы Югры и Ямала в 2018-м году в общей сложности в рамках «Сотрудничества» потратят 8,7 млрд рублей. Эта цифра неприятно удивила, но не стала неожиданностью. «Когда часть налога на добычу полезных ископаемых оставалась в Тюменской области, „Сотрудничество“ могло быть и 40 миллиардов, но эта сумма постепенно уменьшается, и сейчас мы пришли к такой цифре — 8,7 млрд рублей. Но ХМАО объективно получит больше, чем Ямал», — прокомментировала депутат областного парламента Галина Резяпова.

В общей сложности, по данным, актуальным на конец 2017 года, Югра в 2018-м получит порядка 5 млрд рублей, ЯНАО — 3,7 млрд рублей.

Ключевые проекты ХМАО — строительство окружной клинической больницы в Нижневартовске (880 млн рублей), а также строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения (2,9 млрд рублей). Именно автотрассы ХМАО стали одним из пунктов, который заметно снизил объемы программы «Сотрудничество» — в изначальных планах, анонсированных в начале 2017-го года, на дороги планировалось потратить более 4 млрд рублей, но в итоговом варианте финансирование снизилось.

Больница в Нижневартовске — один из самых известных долгостроев из программы «Сотрудничество» Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

В Тюменской области Югра потратит 370 млн рублей — эти средства пойдут на обслуживание льготников в соцорганизациях и отдых детей, дополнительные меры социальной защиты югорчан, переехавших в Тюмень, а также покупку жилья для жителей ХМАО, мигрирующих на юг «матрешки». На строительство авторечвокзала в поселке Березово, субсидирование пассажирских авиа и водных перевозок ХМАО получит в общей сложности 630 млн рублей.

Власти ЯНАО больше всего средств «Сотрудничества» в 2018-м году потратят на реконструкцию автодорог — 1,6 млрд рублей. Отдельным пунктом в программе выделен капитальный ремонт трассы Сургут — Салехард (участок Пуровск — Коротчаево), на эти цели планируется 913 млн рублей.

На переселение ямальцев на юг области выделено 500 млн рублей. 153 млн пойдут на господдержку рыболовства, 31 млн рублей потратят на субсидирование доставки продуктов из ЯНАО на юг области, 36 млн — на комплексы по убою и первичной переработке северных оленей, 5 млн потратят на мини-пекарни. Порядка 112 млн рублей запланировано на оказание специализированной медицинской помощи и строительство лечебных учреждений.

Выяснить объем финансирования проектов на юге Тюменской области крайне сложно — деньги распределены по пунктам в региональном бюджете, указать на их принадлежность к «Сотрудничеству» могут лишь финансисты, верставшие документ.

По разным данным, доля области может составлять до 60% от всей суммы собранных в программе налогов.

Источник «URA.RU», знакомый с принципом формирования программы, приводит пример 2016 года, когда общий объем «Сотрудничества» составил более 50 млрд рублей. Из них на мероприятия в автономных округах были потрачены чуть больше 14 миллиардов. Остальные деньги ушли на нужды области.

Доля Тюмени зашита в пункты областного бюджета. Рассказать о ней могут лишь финансисты главного здания региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По оценке депутатов областного парламента, 8,7 млрд — не окончательная сумма, которую получат автономные округа в 2018 году. Точная цифра зависит от объема налогов, собранных у бизнеса. К примеру, на 2017 было запланировано чуть больше 10 млрд, но к концу года добавили еще 7. «Если будет хорошее наполнение бюджета от всех налогов, то будет возможность увеличить объем программы. Это же технология проекта — цифры закладываются исходя из консервативного сценария», — отметил депутат Думы Тюменской области Галина Резяпова.

Как ранее сообщало «URA.RU», в первой половине 2017 года появилась информация, что власти Югры ищут возможность выйти из программы «Сотрудничество» — именно ХМАО дает порядка 80% всех поступлений, которые формируют этот проект.

По оценкам экспертов, планы на 2018-й год показывают, что губернаторы смогли прийти к определенным договоренностям, которые позволят сохранить межрегиональную программу.

«На мой взгляд, перспективы у программы есть, и ее закрытия мы не увидим. Несмотря на экономические трудности у трех регионов есть общие интересы и точки соприкосновения. Например: дорожная сеть, от которой зависит вся логистика и уровень жизни регионов. ХМАО, как и другие регионы будут продолжать финансовые вложения, так как это необходимо. Как я понимаю, сама Наталья Комарова — в контакте с другими губернаторами, и хорошо видит всю ситуацию. В отличие от разного рода народных заявителей, которые предлагают закрыть проект», — считает политолог Александр Безделов.

Эксперты-политологи уверены: «Сотрудничество» — это проект, судьба которого определяется Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основатель Bakster Group Дмитрий Гусев склонен считать, что даже падающие объемы «Сотрудничества» не являются фатальным показателем. В том числе, из-за установок из федерального центра. «Программа „Сотрудничество“ держит тюменскую „матрешку“, если у нас будут приняты какие-то изменения на федеральном уровне, тогда с ней что-то произойдет, пока такого нет — программа будет жить. Этот проект находится на государственном уровне», — комментирует Дмитрий Гусев.

В правительстве ЯНАО отказались от комментариев, и предложили обращаться со всеми вопросами по бюджету и программе «Сотрудничество» после официального принятия главного финансового документа округа — он будет рассмотрен 16 ноября.

В правительствах Тюменской области и Югры также пока никак не прокомментировали документ, предложив обратиться с официальными запросами.

Тюменская областная целевая программа «Сотрудничество» была разработана в рамках договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в 2004-м году. Тогда в областной бюджет поступали деньги от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на территории автономных округов — часть этих средств возвращалась в рамках программы. Позднее НДПИ полностью перешел в федеральный бюджет, а «Сотрудничество» стало реализовываться за счет иных налоговых поступлений из Югры и Ямала. Официально заявляется, что «Сотрудничество» направлено на экономическую интеграцию территорий юга и севера области, а также социально-экономическое развитие сложносоставного субъекта.

Добавим, окончательный проект «Сотрудничества» будет принят на заседании Думы Тюменской области 23 ноября — депутаты обсудят бюджет субъекта сразу после послания губернатора Владимира Якушева Законодательному Собранию о состоянии дел в регионе.