Погодные качели в Тюмени: надвигается кратковременная оттепель

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 26 ноября температура воздуха составит +1 градус. Погода будет пасмурной с мокрым снегом, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 26 ноября температура наружного воздуха составит от -2 до +1 градуса. Утро: туман, облачно, без существенных осадков. День: неба не видно, без существенных осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха — 94%. Ранее URA.RU сообщало, что городские власти предупредили о высоком риске образования гололеда.

Актировки в Тюмени