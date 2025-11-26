Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Синоптики раскрыли, какая погода ждет челябинцев в последние осенние выходные. Скрин

В Челябинске 29 и 30 ноября будет около нуля, временами снег с дождем
26 ноября 2025 в 05:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Челябинске ожидаются кратковременные зимние осадки

В Челябинске ожидаются кратковременные зимние осадки

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В последние выходные ноября Челябинск ожидают околонулевые температуры и небольшой снег с дождем. Возможны сильные порывы ветра. Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Гисметео».

«В субботу днем, 29 ноября, воздух прогреется до одного градуса выше нуля. Ночью — минус один. Предполагается небольшой мокрый снег, порывы ветра до 10 метров в секунду. В воскресенье ветер стихнет, днем будет до трех градусов тепла, ночью — ноль», — отмечают метеорологи.

В последний день осени возможен снег с дождем. Ожидается он и воскресенье, 1 декабря.

Ранее челябинцев предупредили, что неблагоприятная погода ожидается всю неделю. В период 24 по 30 ноября с повышенным температурным фоном и высокой влажностью регион продолжает быть подвержен неблагоприятным метеорологическим явлениям: это смешанные осадки и гололедные явления на севере, и туманы на юге области.

Продолжение после рекламы

В Челябинске до самого декабря сохранится околонулевая температура

Фото: Скрин сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/weekend/


Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал