Синоптики раскрыли, какая погода ждет челябинцев в последние осенние выходные. Скрин
В Челябинске ожидаются кратковременные зимние осадки
В последние выходные ноября Челябинск ожидают околонулевые температуры и небольшой снег с дождем. Возможны сильные порывы ветра. Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Гисметео».
«В субботу днем, 29 ноября, воздух прогреется до одного градуса выше нуля. Ночью — минус один. Предполагается небольшой мокрый снег, порывы ветра до 10 метров в секунду. В воскресенье ветер стихнет, днем будет до трех градусов тепла, ночью — ноль», — отмечают метеорологи.
В последний день осени возможен снег с дождем. Ожидается он и воскресенье, 1 декабря.
Ранее челябинцев предупредили, что неблагоприятная погода ожидается всю неделю. В период 24 по 30 ноября с повышенным температурным фоном и высокой влажностью регион продолжает быть подвержен неблагоприятным метеорологическим явлениям: это смешанные осадки и гололедные явления на севере, и туманы на юге области.
