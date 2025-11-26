Сильный снегопад накроет Пермь

В городе будет пасмурно как минимум до конца недели Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми ожидается сильный снегопад с дождем. Такой прогноз дает сайт Gismeteo.

Снежные осадки начнут накрывать город уже в среду 26 ноября. Их пик придется на 28 ноября.

При этом до конца недели в регионе будет преобладать плюсовая температура. Столбик термометра будет держаться в районе 0..+3 градусов.