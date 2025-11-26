Сильный снегопад накроет Пермь
26 ноября 2025 в 06:08
В городе будет пасмурно как минимум до конца недели
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми ожидается сильный снегопад с дождем. Такой прогноз дает сайт Gismeteo.
Снежные осадки начнут накрывать город уже в среду 26 ноября. Их пик придется на 28 ноября.
При этом до конца недели в регионе будет преобладать плюсовая температура. Столбик термометра будет держаться в районе 0..+3 градусов.
Ранее в Перми уже был сильный снегопад. В результате снежный покров за сутки достиг 10 сантиметров.
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал