Кто устроил скандальную демонстрацию в Кургане, которая возмутила ветеранов

В Кургане в ноябре 1981 года около сотни молодых людей в черных рубашках устроили демонстрацию в центре города. Эта акция носила провокационной характер и потрясла местных жителей, в том числе ветеранов. Скандальное событие придали огласке зарубежные радиостанции. Об этом URA.RU рассказал курганец Александр, чей отец служил в милиции в те годы.

«Мрачным ноябрьским вечером 1981 года примерно 100 старшеклассников вышли на демонстрацию в Кургане. На них были черные рубашки и характерные повязки на рукавах. Участники выкрикивали провокационные лозунги», — сообщил курганец, которому о разгоне шествия говорил отец.

По словам Александра, всю информацию о курганской демонстрации моментально засекретили. Тех, кто пытался говорить о ней, вызывали на профилактические беседы. После этого в области усилили патриотическое воспитание в школах, отметил житель Кургана.

