Кто устроил скандальную демонстрацию в Кургане, которая возмутила ветеранов
Акция прошла в центре Кургана
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане в ноябре 1981 года около сотни молодых людей в черных рубашках устроили демонстрацию в центре города. Эта акция носила провокационной характер и потрясла местных жителей, в том числе ветеранов. Скандальное событие придали огласке зарубежные радиостанции. Об этом URA.RU рассказал курганец Александр, чей отец служил в милиции в те годы.
«Мрачным ноябрьским вечером 1981 года примерно 100 старшеклассников вышли на демонстрацию в Кургане. На них были черные рубашки и характерные повязки на рукавах. Участники выкрикивали провокационные лозунги», — сообщил курганец, которому о разгоне шествия говорил отец.
По словам Александра, всю информацию о курганской демонстрации моментально засекретили. Тех, кто пытался говорить о ней, вызывали на профилактические беседы. После этого в области усилили патриотическое воспитание в школах, отметил житель Кургана.
Ранее горожане вспоминали, что в конце восьмидесятых годов прошлого века площадь в Кургане украшал лозунг о необходимости демократических перемен. Речь шла об ускорении социально-экономического развития страны.
- Евгений26 ноября 2025 06:16Сейчас такая же ситуация и песня. Только ходить не куда не надо. Всё на видном месте находиться. Одни по помойкам ходят другие на машинах в туалет ездиют. Дожили мать нашу. Вот когда поймём это война закончиться. И власть полезна будет с её законотворчеством. С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши. Главное Бог с нами Уважаемые и это главное.