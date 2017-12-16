Путин простил долги россиян: можно ждать амнистии и не платить налоги?

14:28 16 декабря 2017 0

Налоговая амнистия, о которой заявил президент, затронет каждого третьего россиянина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление о налоговой амнистии для 50 миллионов россиян стало чуть ли не главным событием ежегодной президентской пресс-конференции. Путин заявил, что только 42 миллионам физических лиц государство простит задолженность на 41 млрд рублей. Пожалел президент и неудавшихся предпринимателей. «Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода», — заявил президент.

Экономисты считают, что мертвые долги по старым ИП, мешают предпринимателям развивать новый бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин не уточнил, какие конкретно налоги будут прощены, и среди экономистов развернулась широкая дискуссия. «Если вам кто-то будет с уверенностью говорить, что точно знает, о чем идет речь — не верьте ему, совещание Путина с Силуановым [министром экономического развития] и Мишустиным [руководитель Федеральной налоговой службы] на эту тему пройдет только на следующей неделе», — заявил «URA.RU» экономист и политолог Никита Кричевский.

Физические лица платят только налог на имущество и транспортный налог, больше им прощать просто нечего, пояснил «URA.RU» экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. «Имущественные налоги граждане, как правило, не платят, когда речь идет о каких-то спорных начислениях, с которыми люди не согласны. Такие споры могут тянуться годами. Для многих они наконец-то будут закончены. Есть еще НДФЛ, но его за людей, как правило, платят работодатели», — говорит Николаев.

Путин не объявил ничего радикально нового, так как гражданам хотят простить недоимки до 1 января 2015 года, считает Кричевский. «По сути, это приурочено к трехлетнему сроку исковой давности, когда все долги и так списываются. Такие долги были бы прощены автоматически уже через две недели», — полагает экономист.

Прошлая налоговая амнистия была в 2011 году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С ним не согласен директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. «Во-первых, на открытую налоговую задолженность постоянно начисляется пени, которая никуда не спишется через три года. А, во-вторых, попробуйте просто так не платить налоговой службе три года, это почти невероятная история», — говорит Буклемишев «URA.RU».

История с предпринимателями выглядит для экономистов куда понятней. «С ИП просто спишут все взносы, за то время, что они не вели реальной экономической деятельности», — говорит Николаев. Дело в том, что все ИП вне зависимости от наличия доходов должны выплачивать примерно 3 тысячи руб. в месяц в ПФР и ФОМС, а в случае неуплаты взносов им грозит семикратный штраф.

Экономисты отмечают еще один момент — Путин простит долги, которые остаются за гражданами, после того, как им в трудной ситуации списывают задолженность банки или сотовые компании.

«Списание долгов считается материальной выгодой, и с этого надо платить НДФЛ. Гражданам простят такого рода задолженность», — говорит Кричевский.

И, хотя формально списание долгов оборачивается потерями для бюджета, фактически ущерб минимальный, говорит Николаев. «Эти долги безнадежные и тянутся годами, бюджет все равно вряд ли получил бы эти деньги», — считает экономист.

Такая мера стимулирует развитие бизнеса, считает Буклемишев. «Представьте, лежит на дне чудо-юдо рыба-кит, называемая налоговой службой и периодически кого-то съедает. Если эта рыба-кит будет не только съедать, но и выплевывать кого-то, то это только плюс. Даже если деньги из кого-то и выжмут в бюджет, то потратят на какую-нибудь ерунду. Деньги надо оставлять бизнесу, а не солить в резервных фондах», — говорит экономист.

Он уверен, что налоговая амнистия лишний раз показывает неэффективность российской налоговой системы.

«Система настроена плохо, если периодически накапливает задолженности, которые кроме списания, убрать нельзя. Это не системное решение, когда по мановению волшебной палочки раз в несколько лет разово разрешаются все проблемы», — говорит экономист.

Подобная налоговая амнистия должна быть объявлена, как последняя, иначе у граждан просто упадет финансовая дисциплина и они будут и дальше накапливать долги, считает Николаев.

Однако Кричевский думает иначе. «Во-первых, налоговая служба ждать не будет и на вас подадут в суд, приставы арестуют счета и имущество. Во-вторых, вы будете поражены в правах, не сможете продать собственность, не сможете выезжать за границу. Если вы готовы, так жить в ожидании амнистии — ради Бога. Но я думаю, таких людей все же будут единицы», — полагает экономист.

Напомним, в ноябре 2011 года Путин уже поручал налоговым органам списать задолженность россиян, накопившуюся по состоянию на 1 января 2009 года. Тогда были прощены долги на сумму в 36 млрд. рублей.