«Жалеть нужно не таксу, а 15 млн животных, которых убивают каждый год»

14:59 23 декабря 2017 1

После публичного скандала Рогозин пообщал взять таксу, пережившую эксперимент, себе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соцсети продолжают буквально кипеть, обсуждая эксперимент жидкостного дыхания, продемонстрированный в Фонде перспективных исследований в присутствии вице-премьера Дмитрия Рогозина и президента Сербии Александра Вучича. В резервуар, заполненный специальным раствором, опустили активно сопротивляющуюся таксу. Собака осталась жива. Однако представители зоозащитных организаций усмотрели в произошедшем жестокое обращение с животными. Впрочем, руководитель центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова предлагает жалеть не только таксу: ежегодно в результате исследований умирают до 15 миллионов животных.

Опыты на животных — это гигантская индустрия, которая функционирует на протяжении нескольких веков. К сожалению, эта фабрика продолжает работать и сегодня. Согласно экспертным оценкам, ежегодно в результате различных экспериментов погибает до 150 млн животных. Отмечу, что речь идет о примерных оценках, поскольку это крайне закрытая сфера.

Эксперименты над животными признаются многими специалистами недостоверными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Можно выделить четыре основные отрасли, в которых по-прежнему проводятся массовые опыты над животными. Первая — самая масштабная — проверка безопасности лекарств. На это приходится около 65% всех тестирований. Второе направление — фундаментальные научные исследования. Сюда, в частности, входят военные и космические испытания. Третье — проверка безопасности косметики и средств бытовой химии. И четвертое — использование живых животных в ходе учебного процесса. Опыты над ними ставят ветеринарные врачи, студенты-медики и студенты-биологи.

Подавляющее большинство экспериментов — в прямом смысле жестокое обращение с животными, однако привлечь за это к ответственности крайне сложно. Наше законодательство в этом смысле крайне ограничено — фактически есть только одна статья в Уголовном кодексе РФ да и она работает крайне редко и избирательно.

Мне совершенно непонятно, для чего господину Рогозину понадобилось демонстративно топить собаку, что этим хотели сказать? Это же какие-то пещерные времена! Цивилизованный мир пусть медленно, но все же уходит от практических опытов над животными в сторону более прогрессивных и достоверных методов. Так, уже 33 государства законодательно запретили тестировать косметические средства на животных.

Многие из этих тестов крайне мучительны. Например, в косметической индустрии существует тест, в ходе которого на глаз кролика-албиноса наносят специальное вещество, которое вызывает у животного сильнейшие мучения. Во многих случаях это оборачивается полной потерей зрения.

Важно и другое: большинство экспериментов, в которые вовлечены животные, будь то грызуны, морские свинки, кролики и собаки, оказываются малодостоверными. Есть немало случаев, когда препарат на протяжении двадцати лет тестируется на животных с целью выявления побочных эффектов. Когда же его начинают испытывать на людях-добровольцах, то он демонстрирует совершенно иные результаты. В итоге львиная доля лекарств просто-напросто отбраковывается.

Индустрия опытов над животными существует уже несколько веков Фото: Michelle Tribe/Flickr

Так, немало шума наделала история, когда один препарат хорошо зарекомендовал себя при опытах на животных. Его запустили, после чего началась волна рождения детей с уродствами — было установлено, что именно данное лекарство послужило тому виной.

Или другой пример — антибиотик пенициллин запускался в большой спешке, именно поэтому никаких испытаний на животных он не проходил. Оказалось, что большинство людей хорошо его переносит. Однако если бы его тестировали на морских свинках, то пенициллин бы мы точно не увидели — для этих животных он крайне токсичен.

На сегодняшний день существует альтернатива опытам с участием животных. Так, существуют сложные компьютерные модели, человечество научилось выращивать ткани и органы, появились достоверные муляжи, которые могут использоваться студентами при обучении.

В России все очень медленно меняется, хотя небольшие перемены к лучшему все же есть. Например, в 13 вузах страны отказались от проведения опытов над животными.

Однако остановить эту страшную индустрию крайне тяжело. Как уже многие убедились, эффективности таких экспериментов в большинстве случаев представляется сомнительной. Но это хорошая ширма, прикрытие для тех же фармкомпаний. В случае выявления тяжелых побочных эффектов они всегда могут сказать — дескать, извините, но мы испытывали лекарство на хомячках, и все было хорошо.