Пермской медсестре вернули положенную социальную выплату

Медсестра из Чусовой через суд добилась восстановления социальной выплаты
19 ноября 2025 в 01:52
Медсестра не получала специальную социальную выплату

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае суд восстановил право медсестры на специальную социальную выплату, которую она не получала с февраля 2025 года. Копия решения Чусовского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал право медицинской сестры на специальную социальную выплату. С 3 февраля 2025 года ГБУЗ ПК „Чусовская больница имени В.Г. Любимова“ прекратила выплаты медработнику и не включила ее в соответствующий реестр на основании решения Минздрава России. Прокуратура, проверив обращение сотрудницы отделения ранней медицинской реабилитации круглосуточного стационара, установила нарушение ее прав и обратилась в суд», — говорится в решении суда.

Суд, исследовав материалы дела, постановил восстановить право медсестры на выплату и обязал больницу включить ее в реестр для получения средств из ОСФР по Пермскому краю. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ГБУЗ ПК «Чусовская больница имени В.Г. Любимова» не хватает около двух десятков врачей. Больница нуждается в детском хирурге, враче общей практики, акушере-гинекологе, кардиологе, участковом терапевте, педиатре, неврологе и ряде других специалистов. В случае трудоустройства медики смогут рассчитывать на возможность участия в федеральной и региональной программах поддержки узких специалистов и получения компенсационных выплат.

