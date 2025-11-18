Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Кургане продают популярную точку фаст-фуда в микрорайоне Энергетики

19 ноября 2025 в 03:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Киоск с оборудованием для изготовления шаурмы продают в Кургане

Киоск с оборудованием для изготовления шаурмы продают в Кургане

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На продажу в микрорайоне Энергетики в Кургане выставили киоск, где готовилась популярная у горожан шаурма. Об этом говорится в объявлении.

«Продается бизнес по приготовлению уличной еды, расположенный в собственном вагоне-киоске на проспекте Конституции. Цена — 1,5 млн рублей», — сообщается на сайте «Циан».

Ранее на проспекте Машиностроителей в Кургане выставили на продажу мобильную торговую точку отечественного фаст-фуда «Беляшик». Горожане помнят, как в этой точке предлагали вкусные пирожки и беляши.

Материал из сюжета:

Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал