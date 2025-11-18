В Кургане продают популярную точку фаст-фуда в микрорайоне Энергетики

Киоск с оборудованием для изготовления шаурмы продают в Кургане Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На продажу в микрорайоне Энергетики в Кургане выставили киоск, где готовилась популярная у горожан шаурма. Об этом говорится в объявлении.

«Продается бизнес по приготовлению уличной еды, расположенный в собственном вагоне-киоске на проспекте Конституции. Цена — 1,5 млн рублей», — сообщается на сайте «Циан».