Жуткую правду об отце убитой в Челябинске пятилетней девочки рассказали в телеэфире

Экс-супруг Эльвиры Загидуллиной, которая обвиняется в убийстве пятилетней дочки в Челябинске, может быть причастен к трагедии. Такое предположение в эфире федерального канала озвучила другая бывшая супруга мужчины — Шахноза Джалолова. Она рассказала о пережитом насилии и агрессии в период совместного проживания с ним.

«Мне об этом очень тяжело говорить, так как я сама прошла этот путь. Я прекрасно знаю, каким он может быть извергом. Он показывал нам, женщинам, свою силу и власть. Он от этого получал удовольствие — он меня бил и в холодную воду совал», — рассказала Джалолова в эфире программы «За гранью» на канале «НТВ».

Она также отметила, что была вынуждена сбежать от мужчины, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих детей. Джалолова утверждает, что бывший супруг проявлял жестокость, брал в руки нож.

Кроме того, Джалолова сообщила, что ранее общалась с подозреваемой в убийстве девочки Эльвирой Загидуллиной. По словам Джалоловой, та однажды призналась ей о случае насилия со стороны мужчины. Она предостерегала Загидуллину от иллюзий относительно поведения супруга.

Как сообщало URA.RU ранее, обнаруженную мертвой в одной из съемных квартир Челябинска пятилетнюю девочку похоронили в Башкирии, в родном селе ее биологического отца. Прощание с ребенком прошло в селе Ильчино Учалинского района 13 ноября.