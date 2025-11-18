Курганцев зовут работать на складе телефонов за 150 тысяч рублей

Курганцам предложили поработать на складе в Москве Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают работать на складе в Москве, где хранятся телефоны. Им обещают платить до 150 тысяч рублей за 15 смен. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются сотрудники склада телефонов в Москве. Зарплата за 15 смен от 120 000 до 150 000 рублей», — сообщается на сайте Avito.

Потенциальным работникам обещают бесплатное проживание, трехразовое питание. Смены дневные и ночные по 12 часов, отмечается в объявлении.

Продолжение после рекламы