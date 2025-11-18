Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Курганцев зовут работать на складе телефонов за 150 тысяч рублей

19 ноября 2025 в 02:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганцам предложили поработать на складе в Москве

Курганцам предложили поработать на складе в Москве

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей Курганской области приглашают работать на складе в Москве, где хранятся телефоны. Им обещают платить до 150 тысяч рублей за 15 смен. Об этом говорится в объявлении.

«Требуются сотрудники склада телефонов в Москве. Зарплата за 15 смен от 120 000 до 150 000 рублей», — сообщается на сайте Avito.

Потенциальным работникам обещают бесплатное проживание, трехразовое питание. Смены дневные и ночные по 12 часов, отмечается в объявлении.

Продолжение после рекламы

Ранее на вахту заманивали курганских фельдшеров. Им обещали платить до 250 тысяч рублей за 15 смен.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал