В непосредственной близости от Челябинска выставили на продажу участок под строительство коттеджа. Земля площадью 21,9 сотки в поселке Терема Сосновского района, который называют местной Рублевкой, обойдется покупателю в 38 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Размеры участка позволяют возвести просторный дом, оборудовать уютный двор с бассейном, разбить цветущий сад. На закрытой территории завершено благоустройство», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Автор объявления указал, что участок предназначен для индивидуального жилищного строительства и находится в 15 километрах от центра Челябинска. В шаговой доступности находятся кафе, супермаркет, магазин здоровой еды, остановки общественного транспорта. Рядом расположены конно-спортивный клуб, ледовая арена «Трактор» и Кафедральный собор.

Ранее на портале «Торги России» было объявлено о продаже участка площадью 16 тысяч квадратных метров недалеко от поселка Рощино за более чем 120 миллионов рублей. Актив реализуется в рамках процедуры банкротства компании ООО «Добродом».