Ледовый городок без льда может появиться в Екатеринбурге: в чем причина
Ледовый городок планируется к открытию под конец декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
Главный ледовый городок Свердловской области предложили построить из дерева. Это связано с очень низким количеством снега в городе. С таким предложением выступила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии Галина Шепоренко.
«Нужно искать какие-то другие способы строить городок. Может, без льда, просто украшения, деревянные фигуры — стоит над этим подумать», — заявила Шепоренко в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.
Синоптик также отметила, что в последние годы Средний Урал и Екатеринбург в частности ощущают последствия глобального потепления. Сейчас активно мелеют реки, что может привести к тому, что в регионе пропадут некоторые растения и даже животные.
Ранее стало известно, что ледовый городок в Екатеринбурге в 2025 году будет посвящен року. На его постройку потратят 26 миллионов рублей. При этом в мэрии с первого раза не смогли найти подходящего подрядчика. Согласно данным с сайта госзакупок, сейчас проходит второй аукцион.
