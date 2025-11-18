Ледовый городок без льда может появиться в Екатеринбурге: в чем причина

Ледовый городок планируется к открытию под конец декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Главный ледовый городок Свердловской области предложили построить из дерева. Это связано с очень низким количеством снега в городе. С таким предложением выступила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии Галина Шепоренко.

«Нужно искать какие-то другие способы строить городок. Может, без льда, просто украшения, деревянные фигуры — стоит над этим подумать», — заявила Шепоренко в эфире передачи «Акцент» на ОТВ.

Синоптик также отметила, что в последние годы Средний Урал и Екатеринбург в частности ощущают последствия глобального потепления. Сейчас активно мелеют реки, что может привести к тому, что в регионе пропадут некоторые растения и даже животные.

