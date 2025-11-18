В райцентре ЯНАО сносят аварийные дома для строительства нового микрорайона
На площадке будущего квартала уже демонтировали 11 из 40 ветхих зданий
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тарко-Сале (ЯНАО) на улице Юбилейной продолжают сносить аварийные дома для строительства нового жилого микрорайона. Работы ведутся в рамках механизма комплексного развития территории, сообщил глава Пуровского района Кирилл Трапезников. На площадке будущего квартала уже демонтировали 11 из 40 ветхих зданий.
«Освобождаем территории для строительства жилья. На улице Юбилейной сносим аварийные дома. Здесь будет новый микрорайон, возведем его в рамках механизма комплексного развития территории», — написал Трапезников в telegram-канале.
С улицы Юбилейной в Тарко‑Сале уже переехали в новое жилье больше 700 семей — раньше они жили в аварийных домах. На освободившейся земле стояли и пятиэтажки, и небольшие старые дома, которые были признаны аварийными.
В новом микрорайоне Юбилейный построят дома на 860 квартир. Также там появится современный кампус колледжа и детский сад — места в нем получат семьи, которые будут переезжать в новые дома. Поможет с постройкой компания «НОВАТЭК».
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!