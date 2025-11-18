К Новому году в Сургуте откроют три новых спортивных объекта
Все объекты готовы более чем на 90%
Фото: Размик Закарян © URA.RU
К Новому году Сургут (ХМАО) получит три новых объекта для занятий спортом и физкультурой. Речь идет о дворце боевых искусств и спортивном комплексе с универсальным игровым залом в новом микрорайоне на улице Университетской, а также о спорткомплексе в микрорайоне «Хоззона» на улице Маяковского. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов.
«Дворец боевых искусств готов на 95 процентов, второй объект по соседству — спортивный комплекс с универсальным игровым залом — на 98 процентов. До конца ноября концессионер планирует завершить строительные работы», — говорится в telegram-канале мэра.
В сообщении отмечается, что поставка спортивного оборудования для данных объектов практически завершена, а в скором времени начнется его установка. В микрорайоне «Хоззона» на улице Маяковского почти достроили спортивный комплекс с универсальным залом. В декабре его планируют принять в эксплуатацию.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!