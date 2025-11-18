Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Екатеринбуржец вылетел на встречку и устроил серьезную аварию, пострадали трое. Фото

В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение ВАЗ-2106 и Hyundai Solaris
19 ноября 2025 в 02:22
Всех пострадавших доставили в разные больницы

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Репина — Отрадная ВАЗ-2106 вылетел на встречку и «впечатался» в иномарку Hyundai Solaris. В результате пассажир отечественной легковушки в тяжелом состоянии. Водители также получили травмы и были доставлены в больницы города, рассказал URA.RU очевидец ДТП.

«ВАЗ-2106 выехал на встречку. В результате произошло лобовое столкновение с корейской иномаркой. Пассажир „шестерки“ пострадал больше всего, у него перелом большой и малой берцовой кости. В тяжелом состоянии его доставили в 36 городскую больницу. У водителя ВАЗ-2106 черепно-мозговая травма, он доставлен в 23 больницу. Владелец Hyundai Solaris получил ушиб почки, он в 40 городской больнице», — заявил собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото: ИА «Ночные новости»

