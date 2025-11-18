Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои рейсы в Кольцово

В аэропорту Кольцово три рейса вылетят позже запланированного срока. Под задержку попали самолеты в Дубай, Белоярский (ХМАО) и Сыктывкар. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс Flydubai в Дубай должен был отправиться в полет еще в ночь на 18 ноября. В итоге рейс перенесли более чем на сутки. Вылет запланирован на 07:30 19 ноября. Самолет Rusline в Белоярский отправится в путь с задержкой в два с половиной часа в 10:30 19 ноября. Рейс Rusline до Сыктывкара также задержали на два часа. Вместо 12:45 судно покинет Екатеринбург в 15:00 19 ноября.