Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Екатеринбуржцы вынуждены часами ждать свои рейсы в Кольцово

19 ноября 2025 в 03:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Официальной причины переноса рейсов не поступало

Официальной причины переноса рейсов не поступало

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Кольцово три рейса вылетят позже запланированного срока. Под задержку попали самолеты в Дубай, Белоярский (ХМАО) и Сыктывкар. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, рейс Flydubai в Дубай должен был отправиться в полет еще в ночь на 18 ноября. В итоге рейс перенесли более чем на сутки. Вылет запланирован на 07:30 19 ноября. Самолет Rusline в Белоярский отправится в путь с задержкой в два с половиной часа в 10:30 19 ноября. Рейс Rusline до Сыктывкара также задержали на два часа. Вместо 12:45 судно покинет Екатеринбург в 15:00 19 ноября.

Корреспондент URA.RU  обратился за комментарием к авиаперевозчикам. Ответ будет опубликован, как только поступит

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал