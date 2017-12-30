Нет слов, одни эмоции! ФОТОитоги-2017 Свердловской области

15:48 30 декабря 2017 0

Вице-губернатор Сергей Швиндт и гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский хорошо посидели — за пару дней до Нового года стало известно: Екатеринбург-Арена сдана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» завершает новогодние фотоитоги самой яркой подборкой фотографий — из Екатеринбурга. Для вас в уральской столице работают три объектива — Александра Мамаева, Анны Майоровой и Владимира Жабрикова. Подводя итоги года, мы собрали их лучшие кадры, которые не оставят вас равнодушными.

А главные фото из других регионов вы можете посмотреть по ссылкам в конце материала.

Жители поселка Красный в здании администрации. Митинг по проблеме местной свалки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Та самая свалка при поселке Красный Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Вся жизнь — игра» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Освобожденная Евгения Чудновец через несколько минут после выхода из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков на заседании «Депутатской вертикали» в Заксобрании Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

На той же «Депутатской вертикали» депутат Госдумы Сергей Бидонько Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассвет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Я бы обнял тебя, но я просто пруд». Горожане обнимают Центральный пруд, спасая от строительства храма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пасхальный крестный ход Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Взрослые игры» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Пробник парада». Репетиция Парада Победы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Ты чего? Жизнь ведь не на одних паркоматах держится!» Глава ГИБДД Юрий Демин (в центре) и сити-менджер Екатеринбурга Александр Якоб (слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Нет! Опять! Прекрати! Что ты творишь?!». Заседание Законодательного собрания Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Ловить или не ловить». Руслан Соколовский в молельной комнате хосписа ЦГБ №2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«И чтец, и жнец, и тумб носец». Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий (в центре) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Water Challenge Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Тяжела и неказиста…» Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ух, какие булочки!» Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев на встрече актива «Единой России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Опасный спорт». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в падении на матче всех звезд по хоккею Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лето-2018 будет жарким Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети на праздновании Дня России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гонка героев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Многоликий фестиваль URAL MUSIC NIGHT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Вечер трудного дня». Японские делегаты в конце первого дня международной выставки ИННОПРОМ-2017 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Путин, Президент Российской Федерации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наина Ельцина в конюшнях Верхнего Дуброво Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ремонтные работы на главной площади Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Без комментариев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Живем как в окопах». В преддверии ЧМ-2018 по футболу город накрыла волна благоустройства тротуаров, улиц и площадей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Конкретно спросили, четко ответили» Вице-губернатор Сергей Швиндт (на корточках слева) и главный подрядчик Михаил Ходоровский (на корточках справа) оценивают поле будущего стадиона «Екатеринбург Арена» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ничто не вечно под луной». Лунное затмение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вечны только пробки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центральный городской пруд. Версия 2017 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Вот были ж времена!». Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Светило Урала. Наше все!». Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кавалеры приглашают… Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Немецкие шуточки». Генконсул Германии в Екатеринбурге Кайль Штефан (слева) и представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Харлов (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инаугурация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Одна из многих эвакуаций из-за угрозы минирования, ставших обыденностью в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Те самые «приставные» трибуны бывшего Центрального стадиона, ныне «Екатеринбург-Арены» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Обморок». На несанкционированном мероприятии протеста сторонников Алексея Навального на площади Труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция спасает участника несанкционированного митинга от стаи диких фотографов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава РМК Игорь Алтушкин и архимандрит, афонский старец Ефрем Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Делегация». XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов на Первоуральском новотрубном заводе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Кумир и идол». Автограф от Ксении Собчак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Больше, чем дружба». Гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юбилей Николая Коляды, драматурга и художественного руководителя «Коляда-театра» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Визит Патриарха Иерусалимского Феофила III (в центре) в Александро-Невский собор при Ново-Тихвинском монастыре Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Gorduma is… вместе мечтать о будущем» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прыснул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков у машины скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«С новым годом! Ваша Ксюша» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году для вас работали:

Александр Мамаев Фото: Алексей Колчин

Анна Майорова Фото: Вадим Ахметов