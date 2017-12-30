Нет слов, одни эмоции! ФОТОитоги-2017 Свердловской области

Вице-губернатор Сергей Швиндт и гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский хорошо посидели — за пару дней до Нового года стало известно: Екатеринбург-Арена сдана
«URA.RU» завершает новогодние фотоитоги самой яркой подборкой фотографий — из Екатеринбурга. Для вас в уральской столице работают три объектива — Александра Мамаева, Анны Майоровой и Владимира Жабрикова. Подводя итоги года, мы собрали их лучшие кадры, которые не оставят вас равнодушными.
А главные фото из других регионов вы можете посмотреть по ссылкам в конце материала.
Жители поселка Красный в здании администрации. Митинг по проблеме местной свалки
Та самая свалка при поселке Красный
«Вся жизнь — игра»
Освобожденная Евгения Чудновец через несколько минут после выхода из колонии
Депутат гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков на заседании «Депутатской вертикали» в Заксобрании Свердловской области
На той же «Депутатской вертикали» депутат Госдумы Сергей Бидонько
Рассвет
«Я бы обнял тебя, но я просто пруд». Горожане обнимают Центральный пруд, спасая от строительства храма
Пасхальный крестный ход
Закат
«Взрослые игры»
«Пробник парада». Репетиция Парада Победы
«Ты чего? Жизнь ведь не на одних паркоматах держится!» Глава ГИБДД Юрий Демин (в центре) и сити-менджер Екатеринбурга Александр Якоб (слева)
«Нет! Опять! Прекрати! Что ты творишь?!». Заседание Законодательного собрания Свердловской области
«Ловить или не ловить». Руслан Соколовский в молельной комнате хосписа ЦГБ №2
«И чтец, и жнец, и тумб носец». Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий (в центре)
Water Challenge
«Тяжела и неказиста…» Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
«Ух, какие булочки!» Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев на встрече актива «Единой России»
«Опасный спорт». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в падении на матче всех звезд по хоккею
Лето-2018 будет жарким
Дети на праздновании Дня России
Гонка героев
Многоликий фестиваль URAL MUSIC NIGHT
«Вечер трудного дня». Японские делегаты в конце первого дня международной выставки ИННОПРОМ-2017
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Наина Ельцина в конюшнях Верхнего Дуброво
Ремонтные работы на главной площади
Без комментариев
«Живем как в окопах». В преддверии ЧМ-2018 по футболу город накрыла волна благоустройства тротуаров, улиц и площадей
«Конкретно спросили, четко ответили» Вице-губернатор Сергей Швиндт (на корточках слева) и главный подрядчик Михаил Ходоровский (на корточках справа) оценивают поле будущего стадиона «Екатеринбург Арена»
«Ничто не вечно под луной». Лунное затмение
Вечны только пробки
Центральный городской пруд. Версия 2017
«Вот были ж времена!». Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин
«Светило Урала. Наше все!». Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель
Кавалеры приглашают…
«Немецкие шуточки». Генконсул Германии в Екатеринбурге Кайль Штефан (слева) и представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Харлов (справа)
Инаугурация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Одна из многих эвакуаций из-за угрозы минирования, ставших обыденностью в этом году
Те самые «приставные» трибуны бывшего Центрального стадиона, ныне «Екатеринбург-Арены»
«Обморок». На несанкционированном мероприятии протеста сторонников Алексея Навального на площади Труда
Полиция спасает участника несанкционированного митинга от стаи диких фотографов
Глава РМК Игорь Алтушкин и архимандрит, афонский старец Ефрем
«Делегация». XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов на Первоуральском новотрубном заводе
«Кумир и идол». Автограф от Ксении Собчак
«Больше, чем дружба». Гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Юбилей Николая Коляды, драматурга и художественного руководителя «Коляда-театра»
Визит Патриарха Иерусалимского Феофила III (в центре) в Александро-Невский собор при Ново-Тихвинском монастыре
«Gorduma is… вместе мечтать о будущем»
Прыснул
Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков у машины скорой помощи
«С новым годом! Ваша Ксюша»
В 2017 году для вас работали:
Александр Мамаев
Анна Майорова
Владимир Жабриков