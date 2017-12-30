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30 декабря 2017
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28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:48  30 декабря 2017 0

Нет слов, одни эмоции! ФОТОитоги-2017 Свердловской области

Лучшие снимки из жизни главных героев «URA.RU»
Александр Мамаев
© Служба новостей «URA.RU»
Анна Майорова
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Жабриков
© Служба новостей «URA.RU»
Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, якоб александр, левин александр, ходоровский михаил, швиндт сергей
Вице-губернатор Сергей Швиндт и гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский хорошо посидели — за пару дней до Нового года стало известно: Екатеринбург-Арена сданаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«URA.RU» завершает новогодние фотоитоги самой яркой подборкой фотографий — из Екатеринбурга. Для вас в уральской столице работают три объектива — Александра Мамаева, Анны Майоровой и Владимира Жабрикова. Подводя итоги года, мы собрали их лучшие кадры, которые не оставят вас равнодушными.

А главные фото из других регионов вы можете посмотреть по ссылкам в конце материала.

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, жители, митинг, красненская поселковая администрация, полигон тко
Жители поселка Красный в здании администрации. Митинг по проблеме местной свалки
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Та самая свалка при поселке Красный
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Портреты руководства РФ в окне магазина канцтоваров на Луначарского, 50. Екатеринбург, игрушки, лавров сергей, зима, витрина магазина, патриотизм, детство, шойгу сергей, медведев дмитрий, путин владимир, руководство рф, улица луначарского50, маркетинг
«Вся жизнь — игра»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Освобождение Евгении Чудновец из ИК-6. Нижний Тагил, чудновец евгения
Освобожденная Евгения Чудновец через несколько минут после выхода из колонии
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Заседание оргкомитета ассамблеи "Депутатская вертикаль". Екатеринбург, пермяков валерий
Депутат гордумы Каменска-Уральского Валерий Пермяков на заседании «Депутатской вертикали» в Заксобрании Свердловской области
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Заседание оргкомитета ассамблеи "Депутатская вертикаль". Екатеринбург, бидонько сергей
На той же «Депутатской вертикали» депутат Госдумы Сергей Бидонько
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Утро в Екатеринбурге. Рассветное небо и метро, самолет, утро, рассвет екатеринбург, рассветное небо
Рассвет
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Акция протеста против строительства храма на воде. Екатеринбург, набережная, храм на крови, бц высоцкий, река исеть, акция обними пруд
«Я бы обнял тебя, но я просто пруд». Горожане обнимают Центральный пруд, спасая от строительства храма
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге, иконы, крестный ход, екатеринбург сити
Пасхальный крестный ход
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Виды Екатеринбурга, дорожное движение, екатеринбург, закат, солнце, вечер
Закат
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, ограждение, флаг россии, триколор
«Взрослые игры»
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Перекрытие проспекта Ленина для прохождения колонны военной техники. Репетиция Парада Победы. Екатеринбург, военная техника, парад победы, репетиция парада, оцепление, перекрытие улиц, дпс
«Пробник парада». Репетиция Парада Победы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Заседание архитектурно-градостроительного совета. Екатеринбург, якоб александр, демин юрий, белышев алексей
«Ты чего? Жизнь ведь не на одних паркоматах держится!» Глава ГИБДД Юрий Демин (в центре) и сити-менджер Екатеринбурга Александр Якоб (слева)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Отчет губернатора Свердловской области перед депутатами о работе правительства в 2016 году. Екатеринбург, абзалов альберт, радаев владимир
«Нет! Опять! Прекрати! Что ты творишь?!». Заседание Законодательного собрания Свердловской области
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Руслан Соколовский и Евгений Ройзман в хосписе ЦГБ №2. Екатеринбург, соколовский руслан, молельная комната
«Ловить или не ловить». Руслан Соколовский в молельной комнате хосписа ЦГБ №2
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча с партийным активом Северного управленческого округа. Свердловская область, Серов, шептий виктор, куйвашев евгений, выступление с трибуны, тумба
«И чтец, и жнец, и тумб носец». Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий (в центре)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча с партийным активом Западного управленческого округа. Свердловская область, Первоуральск , шептий виктор, куйвашев евгений
Water Challenge
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Встреча Евгения Куйвашева с партийным активом Горнозаводского управленческого округа. Нижний Тагил, куйвашев евгений
«Тяжела и неказиста…» Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча партийного актива "ЕР" Восточного управленческого округа. Свердловская область, село Байкалово , шептий виктор, куйвашев евгений
«Ух, какие булочки!» Губернатор Свердловской области Евгений Кувашев на встрече актива «Единой России»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
"Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург, куйвашев евгений, падение, команда депутатов зсо, хоккей, матч звезд
«Опасный спорт». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в падении на матче всех звезд по хоккею
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Виды Екатеринбурга, россия, russia, жареное мясо, барбекю, russia2018, fifa world cup, fifa2018, мундиаль
Лето-2018 будет жарким
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Празднование Дня России. Екатеринбург, массовое мероприятие, триколор, дети, официальные лица, официальная программа
Дети на праздновании Дня России
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
«Гонка героев-2017». Екатеринбург, помощь, рука помощи
Гонка героев
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
URAL MUSIC NIGHT. Екатеринбург, дом севастьянова, лето, досуг, неформалы, панки, екатеринбург, субкультура, музыкальное направление
Многоликий фестиваль URAL MUSIC NIGHT
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
ИННОПРОМ-2017. Шоу японских барабанщиков в оперном театре. Первый день выставки. Екатеринбург, оперный театр, скука, гаджеты, зевота, японцы, японские делегаты
«Вечер трудного дня». Японские делегаты в конце первого дня международной выставки ИННОПРОМ-2017
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин, Президент Российской Федерации
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Соревнования в КСК "Дубрава". Свердловская область, Верхнее Дуброво, тунгусов владимир, конь, ельцина наина, чукреев игорь, кормление, лошадь
Наина Ельцина в конюшнях Верхнего Дуброво
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Виды Екатеринбурга, ремонт дорог, дорожные работы, дождь, брусчатка, строительные работы, площадь1905 года, екатеринбург
Ремонтные работы на главной площади
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Виды Екатеринбурга, новостройка, новое жилье, люк какнализации, ипотека, рабочий, слесарь, консультация, ремонтные работы, покупка квартиры
Без комментариев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Благоустройство города. Екатеринбург, солдат, тротуарная плитка, стритарт, граффити, военный, площадь советской армии, ремонт тротуара, обновление покрытия
«Живем как в окопах». В преддверии ЧМ-2018 по футболу город накрыла волна благоустройства тротуаров, улиц и площадей
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Реконструкция Центрального стадиона. Екатеринбург, якоб александр, левин александр, ходоровский михаил, швиндт сергей
«Конкретно спросили, четко ответили» Вице-губернатор Сергей Швиндт (на корточках слева) и главный подрядчик Михаил Ходоровский (на корточках справа) оценивают поле будущего стадиона «Екатеринбург Арена»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Лунное затмение. Екатеринбург, освещение, луна, фонарь, ночь, лунное затмение
«Ничто не вечно под луной». Лунное затмение
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Виды Екатеринбурга, автомобили, пробка, лужа, отражение
Вечны только пробки
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Вид Екатеринбурга с обмелевшего пруда, мусор, екатеринбург, екатеринбург-сити, грязь, экология, засорение
Центральный городской пруд. Версия 2017
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, мишарин александр, иннопром
«Вот были ж времена!». Экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Визит члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуарда Росселя в Серовский городской округ. Свердловская область, россель эдуард
«Светило Урала. Наше все!». Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, объятия, соколюк петр
Кавалеры приглашают…
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Дегустация немецких вин в "Атриум Палас Отель". Екатеринбург, харлов александр, кайль штефан
«Немецкие шуточки». Генконсул Германии в Екатеринбурге Кайль Штефан (слева) и представитель Министерства иностранных дел РФ Александр Харлов (справа)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений
Инаугурация губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Эвакуация ТРЦ "Гринвич". Екатеринбург, эвакуация, толпа, трц гринвич, люди, работники
Одна из многих эвакуаций из-за угрозы минирования, ставших обыденностью в этом году
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Визит делегации FIFA на стройплощадку Екатеринбург-Арены (ex. Центральный стадион). Екатеринбург, конструкции, временные трибуны, металлоконструкция
Те самые «приставные» трибуны бывшего Центрального стадиона, ныне «Екатеринбург-Арены»
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, пострадавший, митинг, полиция, задержание, несанкционированная акция, разгон акции, кашигин александр
«Обморок». На несанкционированном мероприятии протеста сторонников Алексея Навального на площади Труда
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, акция протеста, фотограф, митинг, полиция, задержание, несанкционированная акция
Полиция спасает участника несанкционированного митинга от стаи диких фотографов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Встреча с архимандритом Ефремом в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, алтушкин игорь, старец ефрем, целует руку
Глава РМК Игорь Алтушкин и архимандрит, афонский старец Ефрем
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Экскурсии для участников региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Екатеринбург, цех, пнтз, первоуральский новотрубный, делегация, завод
«Делегация». XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов на Первоуральском новотрубном заводе
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, автограф, собчак ксения
«Кумир и идол». Автограф от Ксении Собчак
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, козицын андрей, куйвашев евгений
«Больше, чем дружба». Гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Празднование 16-летия "Коляда-Театра" и юбилея Николая Коляды. Екатеринбург, коляда николай, цветы
Юбилей Николая Коляды, драматурга и художественного руководителя «Коляда-театра»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Визит Патриарха Иерусалимского Феофила III в Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь. Екатеринбург, митрополит кирилл, храм, церковь, собор александра невского, новотихвинский монастрь, патриарх феофил III
Визит Патриарха Иерусалимского Феофила III (в центре) в Александро-Невский собор при Ново-Тихвинском монастыре
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Заседение комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской гордумы. Екатеринбург, дерягина елена, лобов илья
«Gorduma is… вместе мечтать о будущем»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Новогодний прием Евгения Куйвашева в Театре Эстрады для представителей общественности. Екатеринбург, шептий виктор, якоб александр, орлов алексей
Прыснул
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, попов виктор, медицинская помощь, цветков андрей, скорая помошь
Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков у машины скорой помощи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, новогодние украшения, собчак ксения, подъезд дома, праздник, с новым годом, год дракона
«С новым годом! Ваша Ксюша»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году для вас работали:

Александр Мамаев
Фото: Алексей Колчин
Анна Майорова
Фото: Вадим Ахметов
Владимир Жабриков
Фото: Владимир Жабриков

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