В новогодние каникулы стало ясно, почему Курган не развивается

21:38 09 января 2018 0

Во время каникул не всем курганцам хватило билетов на сеансы в кинотетрах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Длинные январские выходные в Кургане неожиданно вскрыли запрос жителей города на увеличение мест для досуга и отдыха — по словам очевидцев, толпы людей буквально заполнили единственный в городе драматический театр и пару кинотеатров первого ряда: «Россию» на центральной площади и «Пушкинский» в одноименном торговом центре.

«Люди ломились в кинотеатры», — пишет в Facebook генеральный директор медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук. Представитель театра кукол «Гулливер» Лариса Бушманова делится, что спектакли на новогодних каникулах шли по три раза в день, а мест все равно хватило не каждому. В той же дискуссии горожанка Елена Воропанова отмечает, что «драматический театр праздничные дни работал с аншлагами».

В театре кукол «Гулливер» в новогодние выходные шло по три спектакля в день Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«В январские выходные для нас наплыв людей — регулярное явление, так как других развлечений в городе не так уж много, — отмечает в беседе с корреспондентом „URA.RU“ заместитель директора по работе со зрителем Курганского театра драмы Светлана Быкова. — Продали практически все билеты на спектакли, но в рамках вместимости зрительного зала. По несколько свободных мест все же оставалось, можно было купить билеты и в день спектакля». Она добавляет, что сильно заранее разобрали места на мюзикл «В джазе только девушки», премьера которого состоялась в декабре. На январских выходных это представление показали всего раз.

В кинотеатре «Пушкинский» нашему агентству рассказали, что в новогодние праздники быстрее всего разошлись билеты на спортивную драму «Движение вверх». «Когда фильм очень ожидаемый и у него хорошие отзывы — всегда много желающих его посмотреть, в этот раз совпало с новогодними праздниками. Очереди были также и на другие ленты, люди приходили с бронью и долго стояли, чтобы оплатить места в кассах. Больше всего повезло тем, кто приобрел билеты на сайте», — уточнили в «Пушкинском».

Несмотря на нетипичный ажиотаж, представители курганского бизнес-сообщества не торопятся радовать жителей города новыми местами для отдыха.

Бывший владелец «Кино& Club» (этот кинотеатр, открывшийся в 2009-м, стал первым в Кургане за долгие пятнадцать лет, но проработал всего три года) Александр Шелехов не видит больше смысла вкладываться в кинобизнес из-за «полных залов один раз в году».

Главной причиной нерентабельности кинотеатров Шелехов называет низкую платежеспособность населения. «Кинотеатр „Россия“ держится из-за очень демократичных цен на билеты, но это муниципальное предприятие — некоторые расходы берет на себя город, — рассуждает собеседник агентства. — Есть смысл открывать кинотеатры в торговых центрах, где и шоппинг, и развлечения, — как в „Пушкинском“, это общепризнанно. А отдельным заведениям в нашем городе не выжить». Александр Шелехов считает, что в Курган хорошо бы зашла какая-либо федеральная сеть, например, в ТРЦ «ГиперСити»: в таком кинотеатре будут приемлемые цены и широкий репертуар.

Курганский бизнесмен Андрей Попов (сеть парфюмерных магазинов «Пальмира», ресторан «Марани», кафе «Мишель», кальянная Craft) считает, что особого спроса на новые места досуга в Кургане как такового нет — есть смысл совершенствовать сервис в уже существующих.

По его мнению, в городе «только один кинотеатр», который полностью удовлетворяет запросы местных жителей. Он также отметил, что не видел длинных очередей в обычные дни.

Кинотеатры в Кургане могут быть полностью рентабельны только в торговых центрах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О том же говорят и в театре драмы — на февральские и мартовские каникулы здесь не ждут повторения новогоднего наплыва, а первая в этом году премьера — «Король Лир» — состоится лишь в середине марта. Кинотеатры же могут пережить очередной «бум»: например, 8 марта в прокат выходит самый ожидаемый фильм года по версии «Кинопоиска» «Аннигиляция». На февральские выходные запланирована премьера новой части комедии «О чем говорят мужчины».

Позицию властей по поводу того, чего действительно не хватает жителям Кургана, «URA.RU» выяснить не удалось. Начальник управления культуры по Курганской области Виктор Бабин отказался отвечать на вопросы корреспондента агентства по телефону. В отделе культуры городской администрации попросили направить официальный запрос.