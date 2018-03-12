Англия готовится нанести удар по России

16:08 12 марта 2018 0

Отношения между Москвой и Лондоном ухудшаются буквально на глазах Фото: depositphotos.com

Россия и Великобритания в самое ближайшее время могут разорвать отношения. По мнению опрошенных «URA.RU» политологов, британские спецслужбы могли воспользоваться ситуацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Экспертов настораживает то, что детальное расследование преступления, похоже, не было проведено.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова обвинить Россию в подготовке убийства Сергея Скрипаля Фото: Елена Волкова © РИА «Новости»

В понедельник, 12 марта, Times написала, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «близка к тому, чтобы предъявить России официальные обвинения» в попытке отравить нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Ожидается, что уже сегодня в Лондоне состоится заседание совета национальной безопасности, на котором главе правительства доложат о последних результатах расследования инцидента в Солсбери. По данным издания, спецслужбы якобы готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия. Возможно, после этого Мэй выступит с официальным заявлением, в котором возложит на Москву ответственность за атаку в Солсбери. По неофициальным данным, Лондон готов применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к руководству России.

Лондон готов к эскалации отношений с Москвой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «URA.RU» указал, что «очень настораживает стремительность расследования отравления Скрипаля». «Можно предположить, что никакого расследования, никаких детальных экспертиз вообще не проводилось, поскольку выводы последовали буквально через два дня. Все это говорит только об одном — дело Скрипаля явно носит заказной характер», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, складывается впечатление, что этот повод [отравление Сергея Скрипаля] был «специально подобран британскими спецслужбами». «Если Мэй официально обвинит Россию в причастности к преступлению, это будет практически полным разрывом отношений между двумя государствами. Нам нужно быть к этому готовыми, хотя не мы это инициировали. Понимаете, не было бы этого повода — нашелся бы другой», — отметил Брутер.

По мнению военного обозревателя Александра Жилина, произошедшее напоминает провокацию, организованную британскими спецслужбами. «Я уверен почти на сто процентов — они сами это все сотворили. Надо признать, что России убивать Скрипаля не было никакого смысла — о нем уже все давно забыли. Поэтому это просто глупо! К тому же

Скрипаль не представляет никакой ценности — этого предателя уже в свое время «выпотрошили», никакой дополнительной секретной информацией экс-полковник ГРУ уже не обладал», —

пояснил «URA.RU» Жилин. Собеседник агентства предположил, что Британия готова идти на дальнейшую эскалацию конфликта с Россией.

На полный разрыв отношений Лондон не пойдет, а проигнорировать ЧМ-2018 в России — может запросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандал с отравлением Сергея Скрипаля неизбежно будет иметь для России серьезные репутационные последствия, констатировал в разговоре с «URA.RU» исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

«Не думаю, что дело дойдет до высылки всех дипломатов, но выкинуть из Англии тех, кто, по версии британских спецслужб, занят шпионажем в пользу РФ, это как пить дать. Этот инцидент вкупе с предыдущими очень серьезно повлияет на наши взаимоотношения с Западом», — отметил он.

Впрочем, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов полагает, что на радикальные меры — разрыв дипотношений и военные действия — Лондон пока не пойдет. «А вот бойкот чемпионата мира по футболу со стороны Англии состоится обязательно. Для этого и шпиона в жертву приносить не надо было, но британцы, по всей видимости, решили перестраховаться», — заявил он «URA.RU».

Напомним, 5 марта полиция Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие в настоящее время находятся в критическом состоянии. Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 году.