На трассе М-5 в Челябинской области резко ухудшилась погода. Видео

23 ноября 2025 в 23:36
В районе города Златоуст пошел обильный снег (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге М-5 «Урал» в районе города Златоуста Челябинской области пошел снег. Об этом водителей предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1738 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск идут осадки в виде снега. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — предупредили в ведомстве.

От города Златоуста в направлении границы с республикой Башкортостан начинается горный участок трассы. Он отличается перепадом высот с затяжными спусками и подъемами, что усложняет дорожную ситуацию в период осадков.

Как ранее писало URA.RU, ночью 24 ноября в Челябинской области дожди сменятся заморозками. В связи с этим на дорогах региона, в частности в горной местности, прогнозируется образование гололедицы в ночное время.

