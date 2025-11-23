В районе города Златоуст пошел обильный снег (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге М-5 «Урал» в районе города Златоуста Челябинской области пошел снег. Об этом водителей предупредили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1738 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск идут осадки в виде снега. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — предупредили в ведомстве.

От города Златоуста в направлении границы с республикой Башкортостан начинается горный участок трассы. Он отличается перепадом высот с затяжными спусками и подъемами, что усложняет дорожную ситуацию в период осадков.

