Пермские школы и детсады придумали, как порадовать бойцов СВО к Новому году

В школах Перми проходила акция по подготовке новогодних открыток и писем бойцам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми 32 образовательных учреждения приняли участие в акции по подготовке новогодних подарков и писем для добровольцев отрядов «Барс». Все праздничные посылки вошли в гуманитарный груз, который отправил благотворительный фонд «Единый центр поддержки».

«Участие в сборе новогодних писем и подарков приняли 32 образовательных учреждения города. В ноябре в Перми проходила акция по подготовке новогодних подарков, открыток, писем и поздравлений с новогодними пожеланиями добровольцам отрядов „Барс“», — сообщили в департаменте образования администрации города Перми. В акции приняли участие школы, лицеи, гимназии, детские сады и другие образовательные учреждения города.

Образовательные учреждения Перми уже не первый раз участвуют в гуманитарных проектах. В рамках проекта «Вместе» они собирают помощь для детей, педагогов и образовательных учреждений ЛНР и ДНР, а также для участников СВО. Например, в октябре учителя и родители собрали канцтовары, методические пособия, инвентарь, игры и игрушки для школы №15 Северодонецка.

Продолжение после рекламы