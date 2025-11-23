Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермские школы и детсады придумали, как порадовать бойцов СВО к Новому году

Пермские школы и детсады подготовили новогодние поздравления для бойцов СВО
24 ноября 2025 в 00:05
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми 32 образовательных учреждения приняли участие в акции по подготовке новогодних подарков и писем для добровольцев отрядов «Барс». Все праздничные посылки вошли в гуманитарный груз, который отправил благотворительный фонд «Единый центр поддержки».

«Участие в сборе новогодних писем и подарков приняли 32 образовательных учреждения города. В ноябре в Перми проходила акция по подготовке новогодних подарков, открыток, писем и поздравлений с новогодними пожеланиями добровольцам отрядов „Барс“», — сообщили в департаменте образования администрации города Перми. В акции приняли участие школы, лицеи, гимназии, детские сады и другие образовательные учреждения города.

Образовательные учреждения Перми уже не первый раз участвуют в гуманитарных проектах. В рамках проекта «Вместе» они собирают помощь для детей, педагогов и образовательных учреждений ЛНР и ДНР, а также для участников СВО. Например, в октябре учителя и родители собрали канцтовары, методические пособия, инвентарь, игры и игрушки для школы №15 Северодонецка.

Ранее в регионе прошла акция по сбору игрушек для детей из Северодонецка (ЛНР). Более 30 коробок с подарками передали в благотворительный фонд «Единый центр поддержки» для дальнейшей доставки адресатам.

