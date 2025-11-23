Науменко поручил соединить экопарк с натур-парком в Кургане

От экопарка в Кургане проложат дорожки до вольеров в натур-парке Фото: telegram-канал Антона Науменко

Соединить экопарк с натур-парком дорожками — такое поручение дал департаменту развития городского хозяйства мэр Кургана Антон Науменко. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Заехали с контролем на экопарк, посмотрели, как ведутся работы по обустройству натур-парка. Работы по обустройству вольеров завершены, продолжается устройство ограждения. Поручил коллегам из ДРГХ отработать вопрос по устройству дорожек, которые соединят натур-парк с существующими дорожками экопарка», — сообщил мэр Кургана Антон Науменко в своем telegram-канале.