Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Сильная магнитная буря накроет свердловчан до конца осени

В Свердловскую область придет магнитная буря до конца ноября
24 ноября 2025 в 01:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Геомагнитная активность продлится до конца ноября

Геомагнитная активность закончится лишь в декабре

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Под конец ноября свердловчан ждет одна из самых затяжных магнитных бурь. Геомагнитные возмущения продлятся до конца осени и прекратятся лишь в декабре. Об этом сообщают эксперты платформы Time-in.ru.

Согласно прогнозу, буря придет вечером 24 ноября (понедельник). Активность будет держаться на одном уровне и закончится лишь в начале декабря. Сильнее всего буря будет ощущаться 26 и 27 ноября.

В период геомагнитных возмущений свердловчанам рекомендуется не перенапрягаться и не увеличивать эмоциональную активность. Кроме того, эксперты советуют уделять больше внимания качеству сна и увеличить потребление воды.

Продолжение после рекламы

Фото: скрин с платформы Time-in.ru

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал