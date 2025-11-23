В Тюмени хотят создать самый большой каток в мире в форме сердца

В Тюмени на озере Круглом в следующем году могут построить второй каток в виде сердца Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Тюмени может появиться еще один каток в форме сердца. Ледовую площадку планируют организовать в ближайшие годы на озере Круглом, где этим летом открылся первый бесплатный пляж. Об этом сообщило издание 72.RU со ссылкой на директора катка «Сердце Тюмени» и оператора городского пляжа Александра Андросова.

«Мы пляжем не планировали заниматься, мы пришли с идеей сделать там каток. И возможно, что в следующем году либо через год мы сделаем либо на этом водоеме, либо в том районе каток в виде сердца», — рассказал Андросов журналистам. В его планах создать на озере или в его окрестностях каток, который может стать самым большим катком в виде сердца в мире.