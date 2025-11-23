Мужское дефиле, астровечеринка, тусовка в бассейне и рок-хиты: где развлечься в Кургане

Показ моды и мужское дефиле пройдут в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Яркие и оригинальные события ожидаются в культурной жизни Кургана в ближайшем будущем. Среди них — вечеринка в стиле 90-х в бассейне, легендарные рок и поп-хиты, самые красивые мужчины на сцене и другие мероприятия. Где развлечься курганцам — в материале URA.RU.

Легендарные рок и поп-хиты

Суперхиты групп «Звери», «Ленинград», «Король и Шут», «Комиссар» и «Руки вверх» прозвучат 29 ноября в Harats Pub. Исполнять их будет кавер-группа «Party Mans». Организаторы обещают три часа супернастроения и супертанцев. Начало в 21:00. Столики желательно бронировать заранее. Вход 500 рублей. Возрастное ограничение: 16+.

В Кургане прозвучат легендарные песни «Короля и Шута» Фото: Владимир Андреев © URA.RU









Мужское дефиле

Впервые в Кургане 30 ноября на сцене ДК им. М. Горького состоится мужское дефиле. Самые красивые курганцы продемонстрируют свои таланты на премьере мужского проекта «Ты настоящий мужчина». В этот же вечер выберут королеву красоты среди участниц проекта «Ты уникальная». Организаторы обещают яркие выступления, эффектные дефиле, море эмоций и розыгрыш призов среди зрителей. Начало в 17:00.

Астровечеринка

В ресторане «Марани» 4 декабря пройдет астровечеринка для взрослых. Гостей ждут яркие танцевальные номера, дефиле моделей с коллекциями 2026 года, космическая дискотека и экспресс-консультации астролога Ирэны Тетеревниковой. Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Астролог Ирэна Тетеревникова проведет экспресс-консультации на астровечеринке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU













Тусовка в бассейне в стиле 90-х