Мужское дефиле, астровечеринка, тусовка в бассейне и рок-хиты: где развлечься в Кургане
Показ моды и мужское дефиле пройдут в Кургане
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Яркие и оригинальные события ожидаются в культурной жизни Кургана в ближайшем будущем. Среди них — вечеринка в стиле 90-х в бассейне, легендарные рок и поп-хиты, самые красивые мужчины на сцене и другие мероприятия. Где развлечься курганцам — в материале URA.RU.
Легендарные рок и поп-хиты
Суперхиты групп «Звери», «Ленинград», «Король и Шут», «Комиссар» и «Руки вверх» прозвучат 29 ноября в Harats Pub. Исполнять их будет кавер-группа «Party Mans». Организаторы обещают три часа супернастроения и супертанцев. Начало в 21:00. Столики желательно бронировать заранее. Вход 500 рублей. Возрастное ограничение: 16+.
В Кургане прозвучат легендарные песни «Короля и Шута»
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Мужское дефиле
Впервые в Кургане 30 ноября на сцене ДК им. М. Горького состоится мужское дефиле. Самые красивые курганцы продемонстрируют свои таланты на премьере мужского проекта «Ты настоящий мужчина». В этот же вечер выберут королеву красоты среди участниц проекта «Ты уникальная». Организаторы обещают яркие выступления, эффектные дефиле, море эмоций и розыгрыш призов среди зрителей. Начало в 17:00.
Астровечеринка
В ресторане «Марани» 4 декабря пройдет астровечеринка для взрослых. Гостей ждут яркие танцевальные номера, дефиле моделей с коллекциями 2026 года, космическая дискотека и экспресс-консультации астролога Ирэны Тетеревниковой. Начало в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.
Астролог Ирэна Тетеревникова проведет экспресс-консультации на астровечеринке
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тусовка в бассейне в стиле 90-х
В бассейне «Олимп» 7 декабря с 10:00 до 12:00 состоится новогодняя тусовка 2026, которая включает в себя два мастер-класса по аквааэробике по 35 минут — «Танцуй и пой» и «Бей как в барабан». Это будет веселое и полезное мероприятие — жиросжигательные танцы в воде под любимые хиты 90-х. Мастер-класс проведет презентер Международных аквафитнес Конвенций Марина Шелковая. Количество мест ограничено, поэтому лучше записаться заранее, все вопросы по телефону: 8-963-004-64-24.
