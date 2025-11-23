Логотип РИА URA.RU
Общество

Глава Салехарда поделился планами по развитию города после форума в Тюмени

Салехард внедрит новые подходы к градостроительству
23 ноября 2025 в 23:55
В рамках выездного мероприятия Титовский побывал в жилом квартале, созданном по концепции «город в городе»

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Салехарда Алексей Титовский принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» в Тюмени. После мероприятия он заявил, что Салехард будет применять лучшие градостроительные практики и урбанистические решения.

«Обязательно будем применять лучшие практики в городе на полярном круге. Благодарю Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления и Ирину Михайловну Гусеву, сопредседателя ВАРМСУ, за такую возможность, а соседей — Тюмень и Тобольск — за гостеприимство», — написал Титовский в своем telegram-канале.

В рамках форума глава Салехарда посетил жилой квартал, реализованный по концепции «город в городе». Он отметил, что окружная столица активно развивается в этом направлении: в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию более 130 тысяч квадратных метров жилья. В микрорайоне Обдорский уже функционируют школа и детский сад, скоро откроется торговый центр.

Кроме того, Салехард уделяет внимание сохранению исторического наследия: сейчас идет реконструкция Обдорского острога. Также город планирует внедрить практику «Городская идентичность в деталях», которая предполагает сохранение культурных объектов и их интеграцию в современную урбанистику.

