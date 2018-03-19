Почему за границей Путин набрал больше голосов, чем в России?

19:59 19 марта 2018 0

Многометровая очередь из голосующих была вчера в российском посольстве во Франции Фото: capricededieux, instagram.com

Владимир Путин продолжает бить рекорды. За рубежом на выборах президента его поддержали 84.89% россиян при явке 98%. В МИДе такие результаты назвали беспрецедентными. Причем даже в Вашингтоне Владимир Путин победил с большим отрывом, набрав 65% голосов (правда, второй стала Ксения Собчак — у нее 14%).

Похожие результаты и в европейских городах. В Милане Путин набрал 77% голосов, в Барселоне — 67%, Копенгагене — 62%. Даже в центре политической эмиграции, Лондоне, за Путина проголосовали 52% россиян.

Очередь у входа в избирательный участок в генконсульстве России в Милане Фото: МИД РФ

Желание проголосовать изъявили далеко не только сотрудники дипмиссий. Так, в день голосования в социальных сетях появились ролики с огромными очередями у российских диппредставительств за рубежом. В Берлине вереница желающих проголосовать на этих выборах тянулась вдоль забора посольства РФ на Унтер-ден-Линден штрассе. Как рассказали «URA.RU» очевидцы, молодежь в Германии не была настроена либерально, говорили, что будут голосовать за Путина, потому что «он наш президент».

Похожие настроения были в Калифорнии. Об этом «URA.RU» сообщил программист из Ульяновска, который семь лет живет в Силиконовой долине. По его словам, россияне охотно шли на выборы. «Голосовали, конечно, за Путина. В России много проблем, однако это президент, за которого не стыдно. Многие американцы, с которыми мы общаемся, говорят прямо: у вас классный президент, его все уважают», — замечает IT-специалист.

На выборах-2018 за рубежом президент превзошел даже собственный результат 2012 года. Тогда за границей его поддержали 73% россиян. Однако это все равно было выше его результатов внутри страны (в России в тот год президент получил 65% голосов).

На уверенную победу Путина не повлияла даже масштабная оппозиционная конференция Putin Conference (PutinCon), которая проходила в Нью-Йорке накануне выборов и была посвящена «преступлениям путинского режима». На ней выступали глава международного совета Фонда защиты прав человека (Human Rights Foundation) Гарри Каспаров, гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, журналисты Аркадий Бабченко, Евгений Киселев и Андрей Солдатов, активистка ЛГБТ-движения Маша Гессен, федеральный координатор общественного движения «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза.

На выборе соотечественников не сказалась и массированная антироссийская пропаганда, которая ведется в зарубежных СМИ. Более того, многие россияне проголосовали за Путина именно из-за негативного информационного фона, полагает психолог и экс-депутат Госдумы Леонид Радзиховский. «Многих людей, которые живут за границей, раздражает антироссийская повестка западных СМИ, они ее переносят за себя. Они могут и не идеализировать Путина, но, когда им говорят, что он виноват во всех мировых проблемах, что он убивает и травит людей по всему миру, это их бесит», — рассказал эксперт «URA.RU».

Очередь из голосующих в Лондоне Фото: Джастин Гриффитс-Уилльямс, РИА «Новости»

В то же время эффективно сработала информационная политика, заданная Москвой, отмечает президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов: «Проживающие за границей соотечественники в основном смотрят наше ТВ через антенну. Поэтому та повестка, которая была задана на привлечение на избирательные участки и на результат, сработала на явку и процент не только в России, но и за границей».

В условиях информационной войны Запада против России пророссийские СМИ за границей действуют весьма эффективно, замечает член научного совета Московского Центра Карнеги Николай Петров. «Западные СМИ сейчас достаточно примитивно представляют ситуацию в России. Russia Today использует эти ляпы и огрехи и переключает на себя внимание тех, кто не готов принимать однобокую картину мира. В том числе и россиян, которые жили в России и представляют, как на самом деле выглядит ситуация в стране», — заметил эксперт в беседе с «URA.RU». При этом пророссийские СМИ постоянно учатся и начинают все чаще привлекать экспертов, известных на Западе.

Избиратели в очереди в российское посольство в Риге Фото: Сергей Мелконов/РИА «Новости»

На образ Путина, который транслируется с экранов нашего ТВ накладывается и его имидж, который российскому президенту выстраивают западные СМИ. Наши эмигранты считают его привлекательным, уверен социолог Леонтий Бызов: «Попытка Путина говорить с Америкой языком силы может многим импонировать. Живя в Америке, они чувствуют себя представителями великой страны, которая говорит с США языком силы. Оценки, связанные с самоуважением, для многих оказываются более важными, чем все остальные вещи». Кроме того, российский избиратель, который давно живет на Западе, почти не сталкивается с социальными проблемами, которые мотивируют его соотечественников в России голосовать за альтернативных кандидатов.

На результатах также сказывается и качественная составляющая электората. Как отмечает профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло, традиционно, на выборы за рубежом ходят те, кто находится в длительных командировках либо выехал на ПМЖ, но при этом сохранил российское гражданство. «Наши дипломаты и работники консульств всегда знают, что Россия за них вступится. Соответственно, всегда голосуют за власть, а ее олицетворяет действующий президент. Этой категории людей либеральная пропаганда совершенно чужда и несвойственна», — охарактеризовал электоральные особенности наших граждан за границей эксперт. В то же время протестный электорат за рубежом склонен чаще игнорировать выборы. Это замечает эксперт Агентства политических и экономический коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.

Свою роль играет и ностальгия, объясняет психолог Радзиховский. «Даже в советское время часть эмигрантов, у которых большевики отобрали все, продолжала симпатизировать власти. Так выражалась тоска по Родине», — замечает эксперт.

18 марта в России прошли выборы президента. На них победил Владимир Путин, он получил 76,68% голосов. Явка составила 67,5% голосов.