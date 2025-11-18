Неуправляемая фура вылетела с челябинской трассы М-5, один человек погиб
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе около Златоуста
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На федеральной трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста (Челябинская область) вечером 18 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовой автомобиль Shacman с полуприцепом, который двигался со стороны Уфы по направлению Челябинска, съехал в кювет и опрокинулся.
«ДТП произошло в 19 часов во вторник на 1750-м километре трассы М-5. Водитель 1967 года рождения скончался до приезда скорой помощи», — уточняется в группе «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «Вконтакте».
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Очевидцы происшествия предполагают, что водитель мог заснуть или ему стало плохо за рулем.
Как сообщало URA.RU ранее, весной 2020 года мусоровоз влетел в стелу на въезде в Златоуст. Тогда от полученных травм погиб 54-летний мужчина.
