Неуправляемая фура вылетела с челябинской трассы М-5, один человек погиб

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе около Златоуста

На федеральной трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста (Челябинская область) вечером 18 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовой автомобиль Shacman с полуприцепом, который двигался со стороны Уфы по направлению Челябинска, съехал в кювет и опрокинулся.

«ДТП произошло в 19 часов во вторник на 1750-м километре трассы М-5. Водитель 1967 года рождения скончался до приезда скорой помощи», — уточняется в группе «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «Вконтакте».

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Очевидцы происшествия предполагают, что водитель мог заснуть или ему стало плохо за рулем.

