Неуправляемая фура вылетела с челябинской трассы М-5, один человек погиб

Около Златоуста опрокинулся грузовик Shacman, водитель погиб
19 ноября 2025 в 04:25
Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе около Златоуста

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе М-5 «Урал» вблизи Златоуста (Челябинская область) вечером 18 ноября произошло ДТП со смертельным исходом. Грузовой автомобиль Shacman с полуприцепом, который двигался со стороны Уфы по направлению Челябинска, съехал в кювет и опрокинулся.

«ДТП произошло в 19 часов во вторник на 1750-м километре трассы М-5. Водитель 1967 года рождения скончался до приезда скорой помощи», — уточняется в группе «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «Вконтакте».  

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Очевидцы происшествия предполагают, что водитель мог заснуть или ему стало плохо за рулем.

Как сообщало URA.RU ранее, весной 2020 года мусоровоз влетел в стелу на въезде в Златоуст. Тогда от полученных травм погиб 54-летний мужчина. 

