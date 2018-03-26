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Главные новости Тюменской области
21:17  26 марта 2018 0

Состав Тюменской гордумы обновится на 40%

Избирком нарезал округа. Официально их покажут в четверг, читателям «URA.RU» — сейчас
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Тюменская городская дума. Обсуждение повышения налога на недвижимость для физических лиц. Тюмень, еремеев дмитрий
В сентябре тюменцев ожидают еще одни выборы — в городскую Думу. «URA.RU» знает их эксклюзивные подробностиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменская городская дума обновится на 40%. Ее покинут 13-15 депутатов, уступив места и мандаты новым лицам, считает высокопоставленный источник «URA.RU». Эксперты полагают, что с учетом новой системы формирования думы (10 мест списочников будет отдано одномандатникам) Тюмень ожидает не самая простая кампания. Границы всех избирательных округов изменены, количество избирателей в каждом из них уменьшилось примерно на треть, и кандидатам-одномандатникам придется прикладывать большие усилия для получения заветного мандата. В распоряжении «URA.RU» оказалась новая нарезка округов, официально городской избирком представит ее только в четверг на заседании городской думы.

Так выглядит новая нарезка, которую гордума рассмотрит на заседании в четверг
Фото: скриншот документа

В новой схеме — 26 одномандатных округов, количество избирателей в них колеблется от 17,9 до 21 тысячи человек. Это в среднем на 10 тысяч меньше, чем было в каждом округе на предыдущих выборах 2013 года. В административных округах увеличилось число окружных избирательных комиссий — к примеру, в Ленинском АО их стало пять, в Восточном — шесть (прежде в обоих округах было по четыре), а 20-й округ они поделили между собой.

Председатель горизбиркома Татьяна Гиблер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердила: новая нарезка будет внесена на заседании думы в четверг. «Нам, конечно, сложнее будет работать, — отметила она. — Больше одномандатных округов, больше комиссий». Собеседница агентства заверила, что на сайте горизбиркома появится подробная карта, по которой можно будет увидеть, какие именно улицы и дома к какому округу относятся.

Судя по результатам выборов 2013 года, самый низкий процент проголосовавших по спискам за «Единую Россию» был зафиксирован в 11-м избирательном округе — 46,36%. В 11-м же округе одномандатник от «Единой России» — Ольга Езикеева — беспрецедентно проиграла коммунисту Динару Абукину. Теперь, судя по картам, большая часть этой территории относится к ОИК №15.

Так выглядела прежняя нарезка округов в 2013 году
Фото: скриншот документа

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в региональных отделениях КПРФ и «Справедливой России», имеющих сейчас представителей в гордуме, пока с конкретными кандидатами ясности нет, идет обсуждение — нарезка по округам появилась только сегодня и для многих границы участков стали сюрпризом.

Тюменский политолог Александр Безделов полагает, что результаты связаны не с «протестной» или сложной для агитации городской территорией, а с тем, насколько сильный будет выдвинут кандидат. В частности, отмечает он, у «Единой России», например, трудности возникнут там, где партию будут представлять те, кто впервые идет на выборы.

Собеседник агентства подчеркнул: смена состава в 40% выглядит не очень реально. Скорее всего, думу покинет 10-12 человек.

«Когда дело дойдет до того, где искать людей, окажется, что коней на переправе не меняют, — отмечает он. — Подобрать людей, тем более по одномандатным округам, непросто. Нужны те, кто сможет провести настоящую кампанию, не выглядят нахлебниками. Вот на 11-м округе Езикеева проиграла, и партия там набрала минимальный процент. А в округе, где шел Олег Чемезов, у него был максимально высокий процент за „Единую Россию“. У него есть команда, он сам умеет работать на выборах. Такие люди и будут нужны, когда речь пойдет о конкретных кандидатах».

«Человек 10 мы точно не увидим [в новом составе думы]. Возможно, это будут Дмитрий Еремеев, Игорь Ракша, может быть, Владимир Гороховцев от «Справедливой России» — не исключено, что там найдут кого-то посерьезнее. Возможно, ЛДПР перетасует своих товарищей,

— полагает собеседник агентства. — Из фракции коммунистов мы, скорее всего, не увидим всех троих: Юрий Безбородов точно уйдет, он исключен из партии, сложные ситуации у Динара Абукина и Александра Чепика. Фракция может смениться полностью».

Заседание комитета по социальной политике. Тюмень, казанцева тамара, юхневич юрий
Тамара Казанцева сообщила, что пока идут внутрипартийные консультации
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Лидер обкома КПРФ Тамара Казанцева в разговоре с корреспондентом агентства сообщила, что консультации в партии идут давно, однако без четкой нарезки округов пока было сложно определить кандидатов по конкретным территориям. «Нарезка появилась только сегодня. Пока конкретно не могу сказать, кто будет кандидатами», — отметила она.

Не исключено, что на выборы не пойдут победители предыдущих праймериз «Единой России». «Артур Ольховский, скорее всего, не пойдет, даже если ему предложат. С остальными ситуация иная — они будут делать то, что скажет партия», — предполагает политолог.

Один из старейших депутатов гордумы Ришад Зиганшин также может в этот раз остаться за бортом. «У него шансы 50 на 50. Он всецело в руках партии, и он давно под вопросом — но пока удачно лавирует».

На одномандатные округа, отмечает собеседник агентства, «Единая Россия» может выставить Ольгу Павлову и Екатерину Вешкурцеву, которые также прошли в думу как победители праймериз. «Заведомо аллергенен Брехунцов. (Андрей Брехунцов, замгендиректора ОАО „СибНАЦ“, — ред.) У него могут быть сложности, связанные со скандалами о невыплате зарплаты, и, когда противники станут использовать эту информацию и на этом играть, ему будет непросто». Политолог предположил, что на мандат в гордуме при помощи «Единой России» может претендовать и. о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.

«Кампания будет не самая простая, но и не самая сложная, — отмечает Александр Безделов. — Та, что была в 2013 году, прошла при очень низкой явке (около 15% в среднем — ред.). Это будет проверка для партийцев — оправдают ли они доверие или захотят въехать в думу за счет партии».

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